Troppo lavoro e stress nelle Pmi, ma la tecnologia può aiutare Una ricerca di Salesforce evidenzia che due terzi dei piccoli e medi imprenditori italiani rigettano la cultura del “superlavoro”. Molti, però, si lamentano del poco tempo libero. Pubblicato il 26 settembre 2019 da Redazione

Lavorare tanto non necessariamente significa lavorare bene. La cultura del “superlavoro”, in cui la produttività (presunta) è misurata in ore passate in ufficio o in fabbrica, non è più la cultura dominante tra i piccoli e medi imprenditori italiani, ma è ancora abbastanza radicata. Stando all’indagine “Time to Transform”, realizzata da Salesforce e basata sulle risposte di 2.200 Pmi della regione Emea, in Italia il 66% degli imprenditori considera come poco sana questa cultura, in cui i dipendenti vengono spinti a fare gli straordinari.

Circa uno su tre (34%) ha però ammesso di essere soggiogato proprio da una cultura di questo tipo, evidentemente ancora radicata in una discreta fetta di aziende nostrane. Lo dimostrano anche altri dati: solo il 36% degli imprenditori di Pmi italiane ha detto di non lavorare mai durante le festività, e solo il 18% si dedica totalmente al relax durante i fine settimana. Quasi la metà degli intervistati, il 48%, ha anche dichiarato che la mancanza di tempo ha un impatto negativo sulla propria salute e su quella delle propri dipendenti. Attualmente solo il 54% degli imprenditori crede di avere raggiunto un giusto equilibrio fra lavoro e vita privata.

La ricerca di Salesforce ci regala però anche un po’ di ottimismo, evidenziando in questo scenario il ruolo potenzialmente positivo della tecnologia. Il 59% dei dirigenti di Pmi ritiene che l’Internet Of Things, l’Intelligenza Artificiale e la robotica permettano di mettere il turbo all’azienda, ridurre i tempi dei processi e supportando il personale in varie attività, mentre il 46% pensa che le nuove tecnologie abbiano già reso i propri dipendenti più produttivi di quanto non fossero solo due anni fa.

“Il tempo sarà sempre una risorsa limitata, e il ritmo di lavoro delle Pmi è probabilmente solo destinato ad aumentare in futuro”, commenta Giovanni Crispino, regional vice president per il Sud Europa e Israele di Salesforce. “La ricerca di Salesforce mette in luce che la tecnologia può offrire una soluzione importante e rapida per dare la possibilità alle Pmi di ricavare quei minuti e quelle ore in più che possono davvero fare la differenza in termini di business e salute aziendale”.