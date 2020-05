Tsmc estende la produzione di chip anche agli Stati Uniti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che produce per Apple i processori serie A, ha intenzione di realizzare in Arizona una fabbrica di chip a cinque nanometri. Pubblicato il 15 maggio 2020 da Redazione

Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), una delle più grandi fabbriche indipendenti di semiconduttori e anche produttore per Apple dei chip della serie A, secondo il Wall Street Journal costruirà in Arizona una fabbrica di chip avanzati. Il sito dovrebbe essere operativo al massimo entro il 2023. Il nuovo impianto di Tsmc produrrà chip a cinque nanometri, ad oggi i più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico.

La realizzazione di una fabbrica di chip, come ha evidenziato Bloomberg, è un’operazione costosa. Tsmc ha investito 17 miliardi di dollari in un nuovo impianto a Tainan (Taiwan), che quest’anno dovrebbe iniziare la produzione di componenti per l’iPhone. I prossimi chip A14 di Apple, progettati per gli iPhone che saranno lanciati quest’anno, utilizzeranno la tecnologia a cinque nanometri dell’azienda taiwanese, con l'inizio della produzione nel secondo trimestre del 2020.

Al momento non è noto se Tsmc stia ottenendo incentivi finanziari dagli Stati Uniti per costruire un sito produttivo in Arizona e quante persone vi potrebbero lavorare. Si può fare però averne un’idea, tenendo contro che una tipica fabbrica di Taiwan Semiconductor Manufacturing ha migliaia di dipendenti.