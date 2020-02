Tumori e malattie rare, Ibm aiuta l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Il grande centro di cura e ricerca sulle malattie pediatriche si avvarrà dell’aiuto di Ibm per sviluppare database e sistemi di analisi basati sull’intelligenza artificiale. Pubblicato il 28 febbraio 2020 da Redazione

Cloud e intelligenza artificiale sono due risorse importanti per la ricerca medico-scientifica e più in generale per il settore sanitario: in molti modi queste tecnologie permettono di raccogliere, conservare e analizzare grandi quantità di dati, andando alla ricerca di correlazioni ed eseguendo calcoli di complessità impensabile fino a qualche anno fa. Un nuovo progetto italiano è quello annunciato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e da Ibm, il cui obiettivo è quello di sviluppare un database nel quale saranno integrate informazioni genomiche, cliniche, di laboratorio e di imaging anonimizzate, nonché quello di applicare gli algoritmi allo studio di tumori e mutazioni genetiche.

La collaborazione si articolerà in più fasi, avendo come fine ultimo quello di riuscire ad accelerare la diagnosi e lo sviluppo di nuove terapie per il trattamento dei pazienti pediatrici affetti da patologie gravi. “Per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù le frontiere della medicina necessariamente passano attraverso lo sviluppo della ricerca e della tecnologia scientifica”, spiega Mariella Enoc, presidente dell'Ospedale, che è attualmente il più grande centro di ricerca pediatrica d'Europa. Più precisamente, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù opera sia come clinica sia come centro di ricerca di terzo livello, ed è attivo sia in Italia in diversi Paesi in via di sviluppo, tra cui Repubblica Centrafricana, Tanzania ed Etiopia.

Il progetto si concentrerà sui tumori cerebrali pediatrici e in particolare sul medulloblastoma, una tipologia fra le più comuni (15-20% dei casi): Ibm svilupperà algoritmi che aiuteranno i medici a identificare precocemente il sottogruppo di questa patologia su ciascun paziente, fatto che permetterà di scegliere fin da subito il percorso terapeutico più appropriato.

Un altro ambito al centro della collaborazione sarà lo studio delle malattie rare, così chiamate per la bassissima incidenza statistica di ciascuna, ma che sommate tra loro arrivano a colpire il 6-8% della popolazione dell’Unione Europea (e per i due terzi si tratta di bambini). Ibm aiuterà il personale medico a realizzare un database di dati anonimizzati, in cui saranno incluse informazioni genomiche, cliniche, di laboratorio e di imaging, e inoltre svilupperà algoritmi che utilizzano l’IA per migliorare e velocizzare la diagnosi delle malattie rare. Tali algoritmi potranno anche consentire di identificare nuovi geni indicatori della malattia e di caratterizzare disturbi attualmente non ancora riconosciuti.

Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e John Kelly, vice presidente di Ibm

“Non esiste cura senza ricerca e non c'è futuro senza ricerca”, sottolinea Enoc. “Per questo motivo, l'integrazione delle competenze tra due aziende leader dell'innovazione nella ricerca pediatrica e nell’information technology rappresenta un grande valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi di questa collaborazione e superare le sfide poste quotidianamente dalla scienza medica, a beneficio dei pazienti e delle loro famiglie“.