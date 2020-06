È ufficiale, il Computex non si terrà: appuntamento nel 2021 Dopo un primo rinvio da giugno a settembre, gli organizzatori hanno deciso, visto che la pandemia da Covid-19 non è del tutto sconfitta, di saltare questa edizione. La prossima, quindi, si terrà a giugno del prossimo anno. Pubblicato il 15 giugno 2020 da Redazione

Il Covid-19 ha colpito ancora. E questa volta si tratta del Computex, che normalmente è previsto a giugno e si tiene a Taipei - Taiwan. Gli organizzatori dell’evento annuale, Taiwan External Trade Development Council (Taitra) e Taiwan Computer Association (Tca), dopo un primo rinvio a settembre 2020, hanno deciso di cancellarlo perché la pandemia non è ancora debellata a livello mondiale. La fiera, quindi, salterà un anno, come è già avvenuto per molti altri eventi tecnologici. Il prossimo Computex è in programma dal primo al cinque giugno 2021.

Computex 2019 aveva avuto oltre 40mila visitatori, provenienti da 171 paesi. Come hanno spiegato gli organizzatori in un post sul blog, la pandemia e le conseguenti restrizioni legate agli spostamenti, soprattutto a lungo raggio, avrebbero impedito a molte persone di partecipare alla fiera di Taipei a settembre. Taiwan è stata tra le prime, rispetto al resto del mondo, a individuare e isolare i pazienti positivi al Covid-19 e a imporre restrizioni sui viaggi da e per l’isola. Infatti, ci sono stati meno di cinquecento casi e sette morti.

Computex non è stata l’unica a cancellare l’evento per il 2020. Il Mobile World Congress (MWC) ha annullato la fiera prevista per febbraio, l'E3 di marzo è stato cancellato e, nello stesso periodo, anche Google ha annullato l'I/O 2020. Altri, come per la conferenza degli sviluppatori F8 di Facebook, hanno optato per le versioni virtuali in forma ridotta.