Un futuro luminoso per la medicina, grazie all’intelligenza artificiale Diverse società di analisti prevedono grandi risparmi e valore aggiunto per il settore sanitario, derivanti dalle molte applicazioni dell’AI. Ma restano questioni irrisolte e rischi da contenere. Pubblicato il 07 ottobre 2019 da Valentina Bernocco

L’intelligenza artificiale può essere una grande alleata della medicina, cioè sia del settore della sanità sia del benessere e della speranza di vita delle persone. Le applicazioni già in pista spaziano dalla chirurgia robot-assistita all’assistenza infermieristica virtuale, dalla telemedicina (visite, monitoraggi e diagnosi a distanza) al controllo dei dosaggi di farmaci, e ancora dagli analytics (utili per identificare i pazienti a rischio su grandi campioni e nell’imaging), alla cybersicurezza e ai controlli antifrode in campo assicurativo. L’AI può anche rappresentare una speranza per sfide irrisolte della medicina, come quella di permettere a chi è paralizzato di tornare a muoversi (ci sta scommettendo Intel, finanziata dal governo statunitense).



Le applicazioni di AI per la medicina, messe in insieme, negli Stati Uniti permetteranno alla sanità nazionale di risparmiare qualcosa come 150 miliardi di dollari all’anno. Bisognerà aspettare il 2026 per capire se questa stima di Accenture sia corretta, ma il numero appare coerente con la previsione che fa invece McKinsey, pronosticando un risparmio di 400 miliardi di dollari all’anno a livello mondiale. Numeri a parte, ci sono pochi dubbi sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale in questo settore. “A differenza delle precedenti tecnologie, che sono semplicemente algoritmi o strumenti a supporto delle persone, l’AI per la medicina oggi può davvero espandere le azioni umane”, scrive Accenture.



Un’altra società di ricerca e consulenza, Pwc, ha invece stimato l’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sull’economia mondiale, attraverso tutti i suoi settori: arriverà a produrre un incremento del Pil mondiale del 14% nell’anno 2030. Tempo al tempo, dunque. E ragionare sulle potenzialità dell’AI in campo sanitario non è solo questione di risparmi, valore aggiunto e opportunità, perché bisogna anche considerare alcuni rischi.



A detta delle società di analisti, per futuro luminoso si dovrà lavorare in due ambiti soprattutto: la salvaguardia della privacy (poiché i dati dei pazienti circoleranno in modo più incontrollato, raccolti attraverso sensori e trasmessi in cloud) e la qualità e attendibilità dei dati. Si pone inoltre un’ulteriore questione, non solo tecnologica ma etica: se la medicina fallisce, con una diagnosi o con una terapia errata, di chi è la colpa? Del medico o dell’algoritmo? A queste e altre domande bisognerà rispondere dal punto di vista tecnologico e legale.