Un giorno nero per Gmail e per gli altri servizi Google Dalle sei di questa mattina, in tutto il mondo, si stanno registrando problemi alla posta elettronica e alle attività legate a G Suite e Drive. Alle 11 la situazione era in via di miglioramento, ma non ancora risolta. Pubblicato il 20 agosto 2020 da Redazione

Gmail e più in generale i servizi Google hanno avuto questa mattina grandi problemi in molte regioni del globo. I problemi segnalati vanno dall’impossibilità di inviare messaggi di posta elettronica al mancato caricamento degli allegati, passando per un blocco di servizi come chat e video. I disservizi hanno cominciato a fare capolino intorno alle sei di questa mattina in Asia, proprio durante le ore lavorative, scatenando così migliaia di segnalazioni.

La situazione sta lentamente migliorando. Quella che vedete nell’immagine è la “fotografia” scattata dal sito specializzato DownDetector poco dopo le 11. Nella sua bacheca dedicata alle comunicazioni con gli utenti Gmail e G Suite, Google ha scritto alle 10.30: “Stiamo continuando a indagare su questo problema. Forniremo un aggiornamento entro il 20/8/20, alle 11:38, specificando quando prevediamo di risolvere il problema. Problemi di invio di Gmail, Problemi di registrazione di Meet, Problemi di creazione di file in Drive, Problemi di caricamento di utenti CSV nella Console di amministrazione, Problemi di pubblicazione di messaggi in Google Chat, Problemi di aggiunta di nuove pagine di Sites, Problemi di Keep, Problemi di posta vocale.”