Un iPhone che s'incastra dentro un Macbook, l'azzardo di Apple Un documento depositato all'ufficio brevetti descrive il progetto di un computer portatile che impiega un iPad al posto dello schermo oppure un iPhone al posto del trackpad. 28 gennaio 2020

Sembrerebbe un classico Macbook, molto sottile, ma al posto dello schermo c’è un iPad, agganciato tastiera. Oppure un iPhone incastrato là dove normalmente si trova il trackpad. Non è ancora un dispositivo reale ma un concept, un’idea creata dai progettisti di Apple e racchiusa in un brevetto depositato allo Us Patent and Trademark Office. Si tratta, in sostanza, di un computer portatile che incorpora al suo interno un dispositivo iOS, all’occorrenza estraibile.

Il brevetto viene descritto da Apple come “Electronic Accessory Device". Nel documento si spiega che “l’aspetto di un dispositivo di computing portatile, inclusi il design e il suo peso, per l’utente è importante, dato che l’apparenza esteriore contribuisce alla generale impressione sul dispositivo. Tuttavia, a causa dello scarso spazio a disposizione, un dispositivo di calcolo portatile può richiedere risorse addizionali che forniscano funzionalità aggiuntive”.

In sostanza, l’idea (non del tutto nuova) è quella di offrire un computer portatile leggero, sottile e bello, usando un dispositivo iOS come modem 4G, come risorsa di calcolo o come schermo, e garantendo in questo modo prestazioni altrimenti possibili solo su un modello più grande e pesante.

Dicevamo che l’idea non è nuova perché addirittura nel 2012 Asus propose qualcosa di simile con il Padfone, uno smartphone che può essere inserito in uno schermo a tavoletta (la Padfone Station) per trasformarlo in un tablet funzionante. Questo concept ha avuto un certo successo, continuando a essere sviluppato da Asus in successive generazioni, ma restando sostanzialmente racchiuso in una nicchia di mercato.