Un “salto mondiale” verso l’AI, ma non troppo convinto Uno studio commissionato da Ibm evidenzia i progressi delle aziende europee, statunitensi e cinesi nell’adozione di tecnologie basate sull’AI. Permangono però ostacoli e timori. Pubblicato il 09 gennaio 2020 da Redazione

Un “salto mondiale” verso l’intelligenza artificiale: in giro per il Pianeta, le aziende si incuriosiscono, sperimentano e, talvolta, avviano progetti più o meno strutturati adottando l’una o l’altra tecnologia di AI. Ma siamo ancora lontani da un livello di adozione maturo, come sottolineato da innumerevoli osservatori (vendor, società di ricerca e consulenza). Un’ulteriore conferma giunge dallo studio “From Roadblock to Scale: The Global Sprint Towards AI”, commissionato da Ibm a Morning Consult, per il quale sono stati interpellati nell’ottobre del 2019 circa 4.500 dirigenti con ruoli in qualche modo connessi alle scelte IT della propria azienda. Il campione includeva imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, dislocate fra Europa (Italia inclusa), Stati Uniti e Cina.

Ebbene, è risultato che attualmente ben tre aziende su quattro impiegano l’intelligenza artificiale in una qualche misura e che molto spesso questo utilizzo è connesso a quello del cloud. Il fatto non stupisce, poiché tipicamente le soluzioni di machine learning richiedono una certa disponibilità di dati o di capacità di calcolo (o entrambe le cose) che il cloud fornisce a fronte di complessità e costi ridotti rispetto alle risorse on-premise. In parole povere, un tempo sarebbero serviti grandi data center o supercomputer, oppure immensi archivi di dati necessari per allenare un algoritmo. Oggi le infrastrutture, le piattaforme e i servizi “as-a-service” hanno consentito l’accesso a soluzioni di AI anche ad aziende che non dispongono di grandi mezzi economici e tecnologici.

Tornando ai risultati del sondaggio di Ibm, emergono però ostacoli di altra natura. Il 37% degli intervistati ha citato come principale barriera all’adozione dell’intelligenza artificiale la carenza di adeguate competenze all’interno dell’azienda, mentre il 31% ha puntato il dito verso le complessità di gestione dei dati e verso la frammentazione degli stessi nei famigerati “silos” (compartimenti stagni che impediscono una visione d’insieme e una gestione unitaria). Il 26%, inoltre, si è lamentato della mancanza di strumenti adatti a sviluppare modelli matematici di intelligenza artificiali.

Le motivazioni a intraprendere nuovi progetti tuttavia non mancano, al punto che Ibm prevede si raggiunga una percentuale di adozione nelle aziende pari all’80% almeno entro un massimo di due anni. Oggi come oggi, l’AI viene utilizzata soprattutto per potenziare la sicurezza dei dati (per il 36% degli intervistati), per l’automazione dei processi (31%), per assistenti virtuali o chatbot (26%), per l’ottimizzazione dei processi di business (24%) e per analizzare dati raccolti da sensori Internet of Things (24%).

Si può dunque parlare di un “salto mondiale” verso l’intelligenza artificiale, ma le potenzialità di queste nuove tecnologie restano ancora in gran parte inespresse. “La lenta adozione dell’AI nelle aziende in giro per il mondo”, scrive Ibm, “può essere spiegata in vari modi, per esempio con la carenza di competenze e di strumenti, con il vendor lock-in e con la mancanza di fiducia e familiarità nei confronti dell’intelligenza artificiale. Finora, tuttavia, uno tra i principali ostacoli è stato di tipo culturale”. Insomma, c’è un po’ di paura. Tra gli intervistati, il 78% ha sottolineato che è molto importante o addirittura cruciale per la propria azienda il fatto di potersi fidare delle soluzioni di AI adottate, reputandole eque, sicure e affidabili.