Una Dell più piccola e focalizzata con la possibile vendita di Rsa Indiscrezioni del Wall Street Journal riferiscono che Dell Technologies annuncerà presto la cessione di Rsa, la società di cybersicurezza del gruppo, per 2 miliardi di dollari. Pubblicato il 18 febbraio 2020 da Redazione

Una Dell Technologies un po’ più piccola e focalizzata sulle attività core business, pronta a liberarsi di una delle società del gruppo, cioè quella specializzata in sicurezza: Rsa. Così riferisce il Wall Street Journal, citando una fonte confidenziale, secondo cui l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. L’acquirente è Stg Partners LLC, una società di private equity, dalle cui casse uscirebbero per questa operazione oltre 2 miliardi di dollari.

D’altra parte rumors su una possibile vendita di Rsa erano emersi per la prima volta lo scorso novembre sulle pagine di Bloomberg, in cui si parlava di trattative appena avviate. L’azienda era entrata nella famiglia di Dell (diventata in quel momento Dell Technologies) nel 2016, in seguito alla fusione con Emc Corporation. Ne era risultato un nuovo colosso del software e dell’hardware, proprietario anche di Rsa, appunto, nonché di Vmware (virtualizzazione), Pivotal (modernizzazione applicativa) e Virtustream (servizi di gestione del cloud). Ma ne era risultata anche un’azienda gravata dai debiti contratti per poter sostenere l’enorme acquisto da 67 miliardi di dollari.

Da qui l’esigenza di recuperare un po’ di fondi, rinunciando a elementi accessori dell’offerta e focalizzandosi, invece, sul core business dell’offerta di infrastrutture e software per la gestione dei data center. D’altra parte in questi mesi circolano voci anche sulla possibile vendita di un’altra sussidiaria, anch’essa operante nell’ambito della security: Secureworks, una società di servizi di sicurezza gestiti, che era stata acquisita per l’85% da Dell nel 2011.