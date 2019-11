Var Group si allea con Rsm per aiutare le aziende del midmarket La nuova società Var4Advisory mette insieme le competenze del system integrator e della società di consulenza multinazionale. Realizzerà progetti di trasformazione digitale per le imprese del midmarket. Pubblicato il 07 novembre 2019 da Redazione

Nasce una nuova realtà nel campo dei servizi informatici e della consulenza per le imprese, ed è il frutto dell’unione di Var Group e di Rsm, rispettivamente system integrator e multinazionale specializzata in revisione legale dei conti, servizi fiscali, servizi di attestazione, compliance e advisory. Mettendo insieme le rispettive competenze, le due azienda hanno dato vita a Var4Advisory, con l’obiettivo di essere “ancora più vicini alle imprese del midmarket, sostenerle nei processi decisionali fino alla realizzazione dei progetti di digital transformation”, come spiegato dall’amministratore delegato di Var Group, Francesca Moriani, e dal presidente di Rsm, Rocco Abbondanza.

La nuova società, dunque, integrerà le competenze e i servizi di consulenza della rete di Rsm, estesa su 116 Paesi e basata su 750 sedi (tra America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico) e sul lavoro di oltre 41mila dipendenti, con le competenze degli oltre duemila esperti di Var Group.

La missione dichiarata di Var4Advisory è quella di “affiancare gli imprenditori italiani delineando strategie che adottano il principio di Corporate Responsibility, aiutandoli a definire un percorso di crescita che crei un valore duraturo”. Si punta, dunque, a realizzare progetti che prestino attenzione alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, ma che siano anche vincenti dal punto di vista del business.

“La trasformazione digitale impone un cambiamento culturale”, ha commentato Moriano. “Per avere successo non basta acquisire tecnologie ma servono, a monte progetti, scelte ponderate, competenze. Vogliamo essere più vicini alle imprese del made in Italy e mettere a disposizione una struttura in grado di capire e interpretare le sfide del midmarket entrando nei processi decisionali, affiancando i nostri clienti nell’intero percorso di trasformazione digitale e adozione delle nuove tecnologie, mettendo le persone al centro”.