Velocità e autonomia, i sogni degli italiani per il Pc del futuro Un sondaggio eseguito da Nielsen per conto di Intel svela che il miglioramento delle prestazioni e dell'autonomia della batteria sono le caratteristiche più desiderate nei computer. Tra 25 anni in molti li immaginano senza tastiera e tascabili. 19 dicembre 2018

utomobili a guida autonoma, intelligenza artificiale al servizio delle terapie genetiche e delle traduzioni simultanee, ma anche dispositivi personali sempre più sorprendenti: così gli italiani immaginano il futuro della tecnologia in un orizzonte temporale di 25 o 50 anni. Un'indagine condotta da Nielsen per conto di Intel ha interpellato un campione di 1.400 persone, di cui 228 professionisti d'azienda, scoprendo che nell'immaginario collettivo spiccano, come tecnologie più rivoluzionarie e che fra mezzo secolo saranno diventate di uso comune, le automobili driverless (citate dal 71% degli intervistati) e l' intelligenza artificiale (64%).

Al miglioramento della qualità e dell'aspettativa di vita, invece, contribuiranno l’ energia rinnovabile (per il 69% del campione), la medicina genomic a nella lotta alle malattie rare e al cancro (67%) e i trapianti di organi con tessuti artificiali (64%). Insomma, le aspettative sono alte e traspare una generale fiducia nel fatto che la tecnologia possa aiutare a vincere alcune delle grandi sfide della scienza e della medicina. La percentuale di italiani che guardano con favore ai futuri sviluppi della tecnologia è molto alta: 86%.

Ci sarà ancora spazio in questo futuro per i cari, vecchi personal computer ? A chiamarli così sembrano davvero un oggetto d'altri tempi, ma i Pc non hanno mai smesso di trasformarsi e di adattarsi al presente, diventando sempre più sottili, leggeri, efficienti nei consumi energetici, dodati di funzionalità intelligenti. Oggi la velocità e la durata della batteria sono i requisiti più importanti fra i desiderata degli italiani, citati al primo posto rispettivamente dal 31% e dal 30% degli intervistati. Tra 25 anni, invece, i Pc saranno interamente touch e privi di tastiera meccanica (così crede il 29% del campione) e diventare realmente tascabili (27%).

La buona notizia per chi produce computer e componenti, è che per la maggior parte degli italiani, il 57%, i Pc saranno ancora il primo e più utile strumento di lavoro anche fra 25 anni . In ordine di citazione, fra le tecnologie utili per lavorare sfilano il cloud (55%), le connessioni 5G (52%), gli smartphone (51%) e l’intelligenza artificiale (50%). A proposito di quest'ultima, va detto che oggi il suo impiego inizia a radicarsi anche a livello consumer con diversi tipi di applicazione: in testa i traduttori linguistici (57%), gli assistenti virtuali (45%) e i dispositivi ad attivazione vocale (36%). Considerando solo i 228 professionisti inclusi nel campione, queste percentuali salgono rispettivamente a 60%, 57% e 43%.

“ Già oggi l’intelligenza artificiale viene impiegata con successo in ambiti molto diversi tra loro”, commenta Nicola Procaccio, country lead di Intel per l'Italia, “ad esempio nella ricerca sul cancro o nella lotta contro l’estinzione di alcune specie animali, per contrastare le frodi finanziarie o anche, attraverso l’analisi rapida di milioni immagini su Internet, per riconoscere e contrastare gli abusi sui minori. Questi sono solo alcuni esempi, ma il potenziale dell’AI è davvero dirompente, sia nei data center sia nei dispositivi degli utenti. Aiuterà a gestire una complessa mole di informazioni in tempo reale, con possibilità di decision making, gestione dinamica delle operazioni e delle risposte ai clienti senza precedenti. I dati ci mostrano che allo stato attuale buona parte dei consumatori ha confidenza con alcuni utilizzi basilari dell’AI, ma molti non hanno ancora una consapevolezza piena di tutti i vantaggi e del progresso che questo tipo di tecnologia può portare nelle nostre vite”.