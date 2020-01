Vendite di iPhone in ripresa, ma il coronavirus cinese è un’incognita Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020 Apple ha registrato una forte crescita di ricavi e utili, anche per merito delle vendite di iPhone 11. Tim Cook ammette: “Stiamo seguendo gli sviluppi del coronavirus” Pubblicato il 29 gennaio 2020 da Redazione

In una Cina sconvolta dall’epidemia di coronavirus, ci sono preoccupazioni più importanti a cui pensare e gli sfizi tecnologici passano decisamente in secondo piano. Ma spostando il punto di vista a Cupertino, la residenza di Apple, si guarda alla Repubblica Popolare anche come a un mercato che finalmente è tornato a crescere. Con il contributo della clientela cinese, infatti, l’iPhone è tornato a crescere dopo un periodo di stallo: nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso (corrispondente all’ultimo dell’anno solare 2019) dalle vendite di smartphone l’azienda ha ricavato 56 miliardi di dollari.

“Siamo elettrizzati”, ha dichiarato a commento dei numeri il Ceo, Tim Cook, “di riportare i ricavi trimestrali più alti di sempre, spinti dalla forte domanda di iPhone 11 e iPhone Pro, e record assoluti per i servizi e i wearable”. In conferenza telefonica con gli investitori, Cook ha però anche ammesso che l’azienda sta “seguendo con attenzione gli sviluppi del coronavirus”. Si discute infatti, in questi giorni, oltre che del problema medico (i contagi hanno superato quota seimila) anche degli impatti economici dell’epidemia in un Paese sottoposto a coprifuoco e chiusura forzata di centri commerciali e luoghi pubblici. Gli economisti pronosticano contraccolpi sui consumi, sulle importazioni e sulle esportazioni.

Tornando alle certezze dei numeri, nel trimestre terminato al 28 dicembre le vendite di Apple hanno raggiunto un valore di 91,82 miliardi di dollari, superiore del 9% al risultato dell’anno precedente ma anche nettamente più alto degli 88,48 miliardi di dollari pronosticati dagli analisti. Alta, come sempre, la marginalità: gli utili trimestrali hanno raggiunto quota 22,24 miliardi di dollari, salendo del 19% anno su anno.

L’iPhone non è stato l’unico protagonista del trimestre. I dispositivi indossabili (Apple Watch, Airpods, prodotti Beats) hanno fruttato 10,1 miliardi di dollari, con una notevole crescita del 37% anno su anno, mentre dai servizi (Apple Music, Apple Tv+, iCloud, Arcave, Apple Card) l’azienda ha ricavato 12,72 miliardi di dollari. In questo caso il risultato è stato inferiore alla previsione degli analisti (13 miliardi) ma superiore del 17% al dato dell’anno precedente).