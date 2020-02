Videocamere indossabili per la sorveglianza di Roma Termini Nella stazione capitolina Italpol ha fatto testare dalle sue guardie giurate le videocamere indossabili di Axon, che catturano video e li trasferiscono nel cloud. Pubblicato il 04 febbraio 2020 da Redazione

Per potenziare la sicurezza del luogo, Roma Termini sperimenta i dispositivi indossabili, o meglio un particolare tipo di dispositivo indossabile che niente ha a che fare con gli smartwatch. Le videocamere di sorveglianza “indossabili” di Axon, società specializzata in tecnologie rivolte alle forze dell’ordine, sono state testate per un mese da un gruppo di guardie giurate di Italpol, società di sicurezza privata che svolge servizio nella stazione capitolina di centro città, nonché in Roma Tiburtina, nello Stadio Olimpico di Roma e nell’aeroporto Orio al Serio di Bergamo.

In tutti questi luoghi e il personale di Italpol già utilizza la videocamera indossabile Axon Body 2, la stessa scelta per la sperimentazione di Roma Termini, ma in questo caso è stato fatto un lavoro di documentazione sistematico. Per i trenta giorni di durata dell’esperimento, corrispondenti a circa 500 turni di lavoro, sono stati realizzati 77 video inerenti tutte le aree della stazione. Le guardie particolari giurate hanno realizzato sopralluoghi, ispezioni locali e allontanamenti, potendo documentare e certificare il corretto svolgimento del servizio proprio attraverso la videocamera.

Axon Body 2 è un dispositivo rugged racchiuso in un parallelepipedo di piccole dimensioni, che si aggancia alla divisa del poliziotto o guardia giurata e che garantisce 12 ore di registrazione video prima di aver bisogno di una ricarica. Diverse le caratteristiche tecniche evolute: un campo visivo di 143 gradi, connettività Wi-Fi e Bluetooh (per lo streaming dei dati e l’inserimento di metadati), buffer di due minuti per attivare la registrazione in automatico prima di un certo evento, riduzione del rumore automatica e altro ancora. Oltre a poter documentare ciò che accade, raccogliendo prove e materiale utile in caso di indagini, la videocamera può rappresentare un elemento di dissuasione per comportamenti violenti o gesti criminali.

Per la sperimentazione di Roma Termini, Italpol ha utilizzato anche Evidence.com, la piattaforma cloud di Axon per la gestione dei video e degli audio (ma anche di documenti Word o Pdf e quant’altro possa rappresentare una “prova digitale” delle attività svolte). Ogni videocamera indossabile è dotata di un ID univoco: quando la guardia ripone l’unità nella base, il filmato viene automaticamente scaricato sul suo account, dal quale è possibile aggiungere note e altri file sul caso.