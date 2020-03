Violazioni antitrust, 1,1 miliardi di euro di multa per Apple L’Autorité de la concurrence francese ha sanzionato l’azienda per comportamenti anticoncorrenziali attuati tramite politiche di prezzo scorrette. La denuncia risale al 2012. Pubblicato il 16 marzo 2020 da Redazione

Dalla Francia arriva su Apple una multa da 1,1 miliardi di euro per violazioni antitrust. Non è certo la prima volta che i colossi tecnologici statunitensi vengono puniti da autorità europee o statunitensi, vuoi per ragioni di difesa della libera concorrenza, vuoi per tutela della privacy, come ben sanno anche Google, Amazon e Facebook. Questa volta la sanzione è stata scagliata su Apple dalla Autorité de la concurrence francese presieduta da Isabelle de Silva.

L’inizio della vicenda risale a otto anni fa : nel 2012 eBizcuss, allora il principale rivenditore di prodotti Apple in Francia, aveva sporto denuncia contro l’azienda di Cupertino, accusandola di abuso di posizione dominante e di abuso di dipendenza economica. Tra i comportamenti anticoncorrenziali denunciati, il fatto che la società avesse venduto a eBizcuss sempre meno prodotti, destinandoli invece ai propri negozi Apple Store.

A detta dell’antitrust francese, l’azienda è effettivamente colpevole di tre tipi di violazioni. La prima è l’aver creato una sorta di “cartello” con due dei suoi grossisti, Tech Data e Ingram Micro, anch’essi multati per 76,1 e 6,9 milioni di euro rispettivamente. Apple e i suoi due grossisti sarebbero accordati in modo da non farsi concorrenza a vicenda, mettendo dunque in posizione di svantaggio gli altri distributori e “sterilizzando così il mercato all'ingrosso dei prodotti Apple”, ha spiegato de Silva.

La seconda violazione riguarda il divieto di praticare promozioni o prezzi troppo vantaggiosi, imposto da Apple ai distributori di livello “Premium”. Di fatto questo ha causato un allineamento dei prezzi al dettaglio di tutti i distributori integrati di Apple e di quelli Premium indipendenti. In terzo luogo, Apple avrebbe “sfruttato abusivamente la dipendenza economica dei rivenditori Premium” e imposto loro “condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quelle dei suoi rivenditori integrati".

In una dichiarazione rilasciata a Cnbc, Apple ha definito “disarmante” la decisione della Autorité de la concurrence. “Riguarda pratiche risalenti a oltre dieci anni fa”, ha detto il portavoce, “e buttavia trent’anni di precedenti legali su cui tutte le aziende in Francia fanno affidamento con una decisione che provocherà il caos in imprese di ogni settore. Siamo in forte disaccordo e intendiamo fare appello”.