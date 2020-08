WD lancia gli SSD basati su NVMe con capienza fino a 2 TB I nuovi My Passport SSD sono piccoli e robusti, con case metallico, connessione Usb-C e crittografia hardware AES a 256 bit. I tagli più piccoli sono già disponibili, quello più grande arriverà più avanti nel corso dell’anno. Pubblicato il 24 agosto 2020 da Redazione

Western Digital ha lanciato la nuova gamma di dischi portatili a stato solido WD My Passport SSD. Basati sulla tecnologia NVMe, supportano velocità in lettura che arrivano a 1.050 megabyte al secondo e a 1.000 megabyte al secondo in scrittura.

Piccole tanto da poter stare in palmo di mano, le nuove unità saranno disponibili con capienza che arriva a due terabyte, anche se in una fase iniziale vengono proposti solamente i tagli da 512 gigabyte e da un terabyte. Il My Passport SSD più capiente dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno. I prezzi però sono già stati definiti e vanno da 160 euro a 443 euro.

I nuovi My Passport SSD sono realizzati con un robusto case metallico, realizzato in quattro diversi colori (grigio, blu, rosso e oro), e sono resistenti a vibrazioni e cadute fino a circa due metri d’altezza. Compatibili con pc e Mac vengono fornito con un cavo da Usb-C e con un adattatore Usb-A. I dati memorizzati su queste unità sono protetti da crittografia AES a 256 bit.