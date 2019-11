Whatsapp si butta sull’e-commerce con i cataloghi virtuali Su Whatsapp Business debutta la funzione Cataloghi: i titolari di un’attività commerciale possono caricare e condividere nelle chat immagini, descrizioni e link dei prodotti o servizi venduti. Pubblicato il 08 novembre 2019 da Redazione

Whatsapp Business si butta sull’e-commerce: Facebook ha introdotto nell’applicazione di messaggistica una funzione Cataloghi, che permette agli account aziendali (registrati, appunto, con Whatsapp Business) di inviare agli utenti immagini e descrizioni dei prodotti offerti. Se, per esempio, tra i nostri contatti abbiamo una pasticceria, i proprietari potranno stuzzicare il nostro appetito creando un catalogo digitale navigabile, completo di foto, descrizioni dei prodotti e prezzi. Si tratta sostanzialmente di una vetrina virtuale accessibile direttamente dall’applicazione di Whatsapp, che non richiede di essere caricata da una pagina Web esterna.

Per creare una catalogo, i titolari di profili Whatsapp Business possono selezionare l’omonima opzione dal menu impostazioni, dunque cliccare su “aggiungi prodotti o servizi”, caricare le immagini di ciò che vendono (un prodotto oppure un servizio) e, volendo, inserire dei link e i codici degli articoli, così da facilitare gli ordini dei clienti. Durante una chat, il titolare di un’attività o il servizio clienti dell’azienda può inviare immagini e descrizioni di un prodotto in poche mosse: cliccando sull’icona della graffetta e poi su quella del catalogo, dunque scegliendo la voce di suo interesse e condividendola con l’utente.

Al momento questa nuova funzione è disponibile nell’app Android e iOS di Whatsapp Business in alcuni mercati selezionati, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Brasile, Messico, India e Indonesia. La scelta non è casuale: oltre agli Usa e alle due nazioni europee (solitamente in prima fila nei rollout delle novità software di Facebook), si tratta di Paesi in cui l’uso dello smartphone e più diffuso di quello dei Pc, dove quindi Whatsapp Business ha trovato terreno fertile. Per molte attività locali rappresenta un canale di marketing importante, e lo sarà ancor di più alla luce dell’introduzione dei Cataloghi. L’estensione ad altre geografie è comunque già in programma.