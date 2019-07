Wi-Fi o 5G? Il futuro dell’automobile connessa dipende dall’Europa Il presidente di Infratel, Maurizio Dècina, invita a non impedire l’uso delle tecnologie di rete cellulare sulla banda non licenziata a 5,9 GHz, dedicata ai sistemi di trasporto dati per l’auto connessa. C’è in gioco anche la sicurezza, oltre agli interessi delle telco. Pubblicato il 02 luglio 2019 da Valentina Bernocco

Il futuro della sicurezza su strada dipende dalla tecnologia, che a sua volta dipende anche dalle scelte della politica. Questione di ore, e nella giornata del 4 luglio a Bruxelles il Consiglio dell’Unione Europea deciderà se approvare o respingere l’atto delegato sugli Intelligent Trasport System (Its), i sistemi di scambio dati per i servizi di informazione, di guida connessa, assistita e (in futuro) autonoma. Sistemi già sviluppati da molti produttori automobilistici e che potranno servire anche agli operatori telco per mettere a frutto gli ingenti, miliardari investimenti sulle reti 4G e 5G. Sì, perché sono queste le tecnologie più sicure e dunque adatte a supportare servizi delicatissimi, in cui sono in gioco vite umane. Non serve nemmeno argomentare su quanto la istantaneità dello scambio di informazioni sia cruciale, quanto frazioni di secondo possano fare la differenza in un sistema che invia notifiche su incidenti, su interruzioni di viabilità o (come nella futura guida driverless) su un ciclista che attraversa la strada.

Sistemi di controllo e verifica del traffico dati rendono le reti cellulari intrinsecamente più sicure di quelle basate solo su protocollo Internet, e non a caso nel mondo gli attacchi hacker su vasta scala hanno finora colpito il Web e non gli smartphone maneggiati dalle mani di miliardi di persone. Eppure, l’atto delegato prevede per il territorio europeo qualcosa di diverso, cioè una vera e propria esclusione de facto del 4G e del 5G dalla banda non licenziata a 5,9 GHz dedicata agli Its, quella su cui dovranno viaggiare le comunicazioni di assistenza alla guida e dei sistemi driverless. Un’esclusione che andrebbe tutta a favore del Wi-Fi basato su standard 802.11p, una versione dell’802.11 sviluppata nel 2010.

Maurizio Dècina, già commissario di Agcom e oggi presidente di Infratel (oltre che Professore Emerito al Politecnico di Milano), dalle pagine del Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha lanciato un chiaro appello ai rappresentanti della politica affinché respingano l’atto delegato. “Non è accettabile che una parte dello spettro non licenziato venga dedicata a un’unica tecnologia”, spiega Dècina a Ictbusiness, “innanzitutto perché questo violerebbe la concorrenza di mercato e il principio della neutralità tecnologica, essendo de facto precluso l’impiego del 4G e del 5G”. Tecnologie cellulari che peraltro vantano una imponente presenza infrastrutturale che il Wi-Fi non ha. “Strade e autostrade hanno già per il 98% una copertura di rete mobile”, sottolinea l’esperto di telecomunicazioni, “mentre per il Wi-Fi le infrastrutture andrebbero create praticamente da zero, con enormi costi e attese. Che cosa dovremmo fare, aspettare che una nuova rete dedicata ad un singolo servizio venga realizzata ex novo?”.

Le reti di quinta generazione sono ancora agli albori, ma installazioni demo di Intelligent Transport System basati sull’Lte (come quelle presentate da Huawei e da Nokia) già contengono tutte le funzionalità e gli elementi di sicurezza necessari. La sicurezza, appunto: è questa l’altra fondamentale questione. “Il 4G e il 5G hanno funzionalità di scala e robustezza superiori a quelle del WiFi, è innegabile. Le ragioni del successo delle reti cellulari stanno anche nella loro sicurezza e resilienza”, rimarca Dècina, citando elementi come la segnalazione fuori banda per il controllo di ammissione dei sensori, il secure execution environment previsto nei dispositivi terminali, la bassa latenza, la supervisione della sicurezza dell’intera rete veicolare a livello nazionale e il fatto di poter includere nel “sistema” anche pedoni e ciclisti (ai quali basta uno smartphone in tasca per poter segnalare la propria presenza).

Maurizio Dècina, presidente di Infratel

“Il 5G sarà applicato a tutti gli svariati ambiti che conosciamo: telefonia ma anche smart city, telemedicina, agricoltura, sicurezza civile, smart building, eccetera”, fa notare il presidente di Infratel. “Oltre all’automotive, solo nel campo dell’energia si discute sull’eventualità di non impiegarlo: due settori con lobby molto forti”. Insomma, quello della guida connessa è un caso anomalo e quasi sconcertante, alla luce degli investimenti miliardari già compiuti dai carrier di telecomunicazione sulle infrastrutture 4G e 5G.

Se il Consiglio Ue darà il via libera, sarà difficile non leggervi una sconfitta delle telco e una vittoria di interessi di parte, e nella fattispecie di costruttori automobilistici come Volkswagen, che per i propri sistemi in-vehicle hanno scelto di puntare sul Wi-Fi. Si determinerebbe uno scenario contrario alla difesa della concorrenza, alla neutralità tecnologica, alle logiche di costo e alla sicurezza, nonché contrario alla direzione intrapresa dalle istituzioni politiche nordamericane, cinesi, sudcoreane. L’invito di Dècina è esplicito: “L’italia si presenti venerdì al Consiglio d’Europa e rigetti l’atto regolatorio, è questo che deve fare. Si riscriva un altro atto per cui la banda non licenziata dei 5,9 GHz possa essere usata sia dal Wi-Fi sia dalle tecnologie cellulari. Lasciamo che sia il mercato a decretare quale sarà la scelta tecnologica migliore”.