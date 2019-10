Windows Virtual Desktop al debutto, virtualizzazione per tutti Annunciato un anno fa, il servizio cloud di Microsoft passa ora alla disponibilità generale. Permette di virtualizzare sessioni desktop di Windows e applicazioni di Office 365 attraverso macchine virtuali e storage eseguiti su Azure. Pubblicato il 01 ottobre 2019 da Redazione

Con Windows Virtual Desktop ora chiunque può virtualizzare sessioni desktop di Windows e applicazioni di Office 365, appoggiandosi al cloud di Azure e con la garanzia di funzioni di sicurezza e compliance integrate. Il servizio annunciato da Microsoft un anno fa e lanciato come anteprima la scorsa primavera passa ora alla disponibilità generale, dopo essere stato testato in questi mesi in versione preview da “migliaia di clienti” (come ha spiegato l’azienda) in un blogpost.

Windows Virtual Desktop è, infatti, un servizio eseguito in cloud che può essere fruito da chi possegga una licenza e un abbonamento ad Azure. I clienti possono selezionare il tipo di macchina virtuale e di risorsa di storage di loro preferenza, utilizzando un calcolatore di prezzi per stimare i costi delle differenti scelte.

Microsoft sottolinea come si tratti dell’“unica infrastruttura di virtual desktop (VDI) che offre una gestione semplifiata, sessioni multiple di Windows 10, ottimizzazione per Office 365 ProPlus e supporto per gli ambienti di Remote Desktop Services”. A detta della società di Redmond, bastano pochi minuti per distribuire e dimensionare desktop e applicazioni virtualizzate attraverso Azure.

Per allargare il raggio d'azione, Microsoft ha attivato partnership con Citrix e Vmware, oltre che con una rete di system integrator e operatori di canale. Il servizio è rivolto non soltanto agli utenti Windows 10, bensì supporta anche i sistemi operativi Windows Server e Windows 7 (con aggiornamenti di Extended Security Updates). Il client di Windows Virtual Desktop, invece, è disponiibile su terminali Windows, Android, Mac, iOS e su pagine Html 5.