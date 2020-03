Xiaomi Redmi Note 9S va alla conquista della fascia media Il nuovo smartphone da 6,67 pollici punta su un buon processore, una batteria da 5020 mAh e funzioni di intelligenza artificiale. Pubblicato il 23 marzo 2020 da Redazione

Con il nuovo Xiaomi Redmi Note 9S, ufficialmente presentato dall’azienda cinese, la fascia media del mercato degli smartphone si arricchisce di una valida alternativa, che piacerà a chi non voglia spendere più di 200 euro all’incirca per un prodotto di buona qualità. In attesa di conoscere i prezzi ufficiali per l’Italia, sappiamo che questo modello negli Stati Uniti è proposto a 199 dollari per la variante con 4 GB di memoria Ram e 64 GB di spazio di archiviazione interno, mentre si sale a 239 dollari per quella con 6 GB di Ram e 128 GB di spazio.

Il Redmi Note 9S è un modello con schermo da 6,67 pollici e risoluzione Full HD, che si distingue dalle precedenti proposte di Xiaomi innanzitutto per due elementi. La fotocamera frontale, oltre a vantare ben 16 megapixel di risoluzione, è di tipo “display-in”, cioè integrata nello schermo in modo da ridurre al minimo le cornici e dunque lo spazio sottratto alla visualizzazione di contenuti. Il secondo elemento distintivo e di novità è il motore a vibrazione lineare posto sull’asse z del telefono (cioè sulla traiettoria corrispondente all’asse z del piano cartesiano, che taglia diagonalmente il dispositivo), che garantisce un migliore feedback tattile rispetto ai motori tradizionali.

L’elaborazione dei dati è affidata a un chipset Qualcomm Snapdragon 720G, composto da una Cpu octa-core con frequenza di clock massima di 2,3 GHz e una Gpu Adreno 618. Xiaomi assicura che la batteria da 5.020 mAh sia sufficiente per far funzionare lo smartphone da mattina anche a fronte di un utilizzo intenso, potendo comunque contare sull’opzione della ricarica veloce.

Ben quattro le fotocamere posteriori: un obiettivo principale da 48 MP, una lente ultra grandangolare da 8 MP, una per le macro da 5 MP e il sensore di profondità ToF da 2 MP. Il sensore per le impronte digitali è posizionato lateralmente e funge anche da pulsante di accensione.

In attesa di conoscere i dettagli sulla data di lancio e sui prezzi per l’Italia, sappiamo al momento che il Redmi Note 9S sarà proposto in tre colorazioni: Interstellar Grey, Aurora Blue e Glacier White.