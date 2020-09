Zoho Workplace, una piattaforma software per la collaborazione Il nuovo “workplace” di Zoho Corporation riunisce un’ampia gamma di strumenti di collaborazione, produttività e comunicazione integrandoli con altri processi aziendali. Pubblicato il 11 settembre 2020 da Redazione

Alcune piattaforme di produttività intendono favorire la collaborazione all'interno dei team, ma sono disconnesse da altre app aziendali e quindi non permettono la consapevolezza delle sottostanti problematiche da affrontare. Zoho Workplace, al contrario, include nove applicazioni strettamente interconnesse, basate su un modello di dati in comune e unificate su un'unica dashboard con AI e ricerca condivise: i clienti possono così affrontare i problemi aziendali in modo rapido e collaborativo.

Zoho Workplace mette a disposizione dell’utente una piattaforma unificata con un’ampia gamma di strumenti di comunicazione come e-mail, messaggistica, conferenze audio e video, una suite office in cloud con archiviazione condivisa di file, modelli collaborativi comuni insiti in ciascuno dei prodotti, AI, sistemi di ricerca e altri servizi che coprono l'intera suite.

L’idea alla base di Zoho Workplace è quella di offrire ai clienti uno strumento che sia in grado di abilitare flussi di lavoro ad hoc, rinforzando il contesto aziendale all'interno degli strumenti di comunicazione, con la possibilità di personalizzare la sicurezza e la privacy delle app per facilitare l'audit e il controllo, e usare l'intelligenza artificiale per automatizzare i processi in tutti i prodotti.

"La natura del lavoro è innegabilmente cambiata e Workplace si è evoluta per far fronte a questo cambiamento. Le aziende non cercano di risolvere un problema di collaborazione, ma problemi legati alla fatturazione personalizzata, alle vendite o all’assistenza clienti. Le piattaforme di collaborazione devono favorire il miglioramento dei risultati aziendali, non limitarsi ad aumentare la produttività”, afferma Sridhar Iyengar, Managing Director di Zoho Europe. “Workplace, attraverso integrazioni predefinite con potenti app aziendali e il contesto, e la continuità tra applicazioni, dispositivi e reparti, ha la visione e la funzionalità per soddisfare le ampie esigenze aziendali odierne”.