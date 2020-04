Zoom Video Communications sceglie l’infrastruttura Oracle Cloud Il noto fornitore di servizi di videocomunicazione aziendali, per rispondere al notevole aumento degli utenti, ha adottato Oracle Cloud Infrastructure, ottenendo benefici in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Pubblicato il 30 aprile 2020 da Redazione

Zoom Video Communications, per soddisfare il rapido aumento nella richiesta dei suoi servizi di videocomunicazione, incluso un improvviso picco di 300 milioni di utenti giornalieri, ha adottato l’infrastruttura Oracle Cloud (OCI). In questo modo l’azienda ha ottenuto immediati i benefici in termini di prestazioni, scalabilità, affidabilità e sicurezza avanzata.

“Di recente abbiamo sperimentato la crescita più significativa nella storia della nostra azienda, che ha richiesto un enorme aumento della nostra capacità di servizio. Abbiamo preso in considerazione molteplici piattaforme e Oracle Cloud si è dimostrata una soluzione determinante nell’aiutarci a incrementare la nostra capacità e a soddisfare le esigenze dei nostri nuovi utenti”, spiega Eric S. Yuan, CEO di Zoom. “Abbiamo scelto Oracle Cloud per la sua avanzata sicurezza, le prestazioni eccezionali e l’ineguagliato livello di assistenza”.

Nel giro di poche ore dall’implementazione, Oracle Cloud Infrastructure ha supportato centinaia di migliaia di partecipanti in contemporanea e, una volta entrata in piena produzione, la piattaforma Zoom sarà in grado di supportare la partecipazione simultanea di milioni di partecipanti.

“Le videocomunicazioni sono diventate una parte fondamentale delle nostre vite professionali e personali, e Zoom ha avuto un ruolo di guida nell’innovazione di questo settore”, afferma Safra Catz, CEO di Oracle. “Siamo lieti di collaborare con Zoom, sia in qualità di fornitore della loro infrastruttura che di cliente, mentre l’azienda cresce e continua a mettere in contatto imprese, persone e governi di tutto il mondo”.

Grazie alla sua architettura di rete, alla capacità e ai suoi data center presenti in tutto il mondo, Oracle si è rivelato il partner più adatto per supportare la rapida espansione della piattaforma di comunicazione video di Zoom, che trasferisce già oltre sette petabyte al giorno attraverso i server Oracle Cloud, equivalenti a circa 93 anni di video in alta definizione.