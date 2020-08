ZTE presenta il primo smartphone con fotocamera sotto il display Il primo settembre l’azienda cinese presenterà “il primo smartphone 5G al mondo prodotto su scala industriale con una fotocamera sotto il display”. Dovrebbe essere l’Axon 20 5G, un prodotto di fascia media. Pubblicato il 18 agosto 2020 da Redazione

Debutterà all’inizio di settembre il primo smartphone con una fotocamera posizionata sotto il display. Lo ha confermato ZTE, che dopo una prima anticipazione da parte del suo presidente, la scorsa settimana, ha rivelato che il primo settembre presenterà in Cina “il primo smartphone 5G al mondo prodotto su scala industriale con una fotocamera sotto il display”. Addio, quindi, a tacche e forellini sullo schermo del telefono.

Come notato da ZTE nel suo comunicato stampa, quasi tutti i "principali attori del settore" stanno lavorando su fotocamere montate in questa posizione. Lo scorso anno, Xiaomi (nella foto) e Oppo sono state le prime aziende a mostrare prototipi di questo tipo. A differenza di ZTE, tuttavia, le due società non hanno confermato alcun piano di lancio.

Anche se ZTE non ha rivelato le specifiche del nuovo telefono, la scorsa settimana è stato notato che sul sito dell’ente regolatore cinese Tenaa è stato registrato il modello Axon 20 5G. Secondo quanto pubblicato, il telefono presenterà un enorme display Amoled da 6,92 pollici con risoluzione Full Hd e il chipset Snapdragon 765G di Qualcomm da 7 nanometri. La configurazione prevede quattro telecamere sul retro del telefono, con quella principale da 64 megapixel. Tra le altre caratteristiche ci sono una batteria da 4.120 mAh, una fotocamera frontale sotto il display da 32 megapixel, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.