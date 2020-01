Zyxel amplia l’offerta di firewall Vpn nella fascia alta con Vpn1000 Il nuovo modello è rivolto ai fornitori di servizi gestiti, ai Var e alle piccole e medie imprese, inclusi i contesti in cui è necessario gestire più filiali e ambienti di cloud ibrido. Pubblicato il 24 gennaio 2020 da Redazione

Un nuovo firewall Vpn allarga l’offerta di Zyxel: il modello di fascia alta Vpn1000 si affianca a quelli già in gamma, cioè Vpn50, Von100 e Vpn300. In distribuzione dal mese di febbraio, è rivolto ad aziende di qualsiasi dimensione (ma l’ordine di grandezza indicato è di di 500 utenti per unità), così come ai managed service provider e ai rivenditori Var, che siano alla ricerca di “un'unica soluzione completa per gestire tutte le esigenze di distribuzione e la scalabilità di piccole e grandi aziende”. La completezza di funzioni e di supporti è, infatti, la principale caratteristica di questo prodotto definito da Zyxel come una soluzione “all-in-one”.

“Questa offerta di fascia alta del nostro portafoglio di prodotti firewall Vpn rende più facile per Msp, Var o aziende multi-sito servire reti su larga scala e proteggere i propri dati", ha commentato Inchen Lin, assistant vice presiden del Business Center SD-Wan di Zyxel.

Vpn1000 è particolarmente adatto per la consentire la connettività e lo scambio di dati sicuro su reti inserite in ambienti di cloud ibrido e per quelle aziende che debbano proteggere il traffico su diverse sedi e filiali. Il firewall supporta i principali tipi di connessione VPN, IPSec, L2TP, SSL & TLS e PPTP, nonché topologie site-to-site e client-to-site.

Inclusa nell’acquisto c’è una licenza SD-Wan di un anno, che permette al cliente di accedere sia in modalità standalone sia in modalità Nebula Orchestrator (SD-Wan). Per la gestione e l’instradamento del traffico attraverso la Wide Area Network si può sfruttare una funzione di controllo centralizzata.

Sul firewall non mancano, poi, funzioni di content filtering, filtro degli Url, filtro dei domini e safe search, nonché un servizio integrato che identifica l'origine geografica del traffico IP. Presenti all’appello il supporto per il cloud ibrido e un gateway validato, utile per connettersi senza difficoltà a infrastrutture cloud pubbliche come Aws o Microsoft Azure.