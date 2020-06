Zyxel Usg: i firewall per le piccole e medie imprese diventano Flex La nuova gamma offre maggiori prestazioni e funzionalità, nonché più flessibilità nelle licenze per aggiornamenti dell’hardware semplici e con costi convenienti. Pubblicato il 16 giugno 2020 da Redazione

Le aziende, visto l’incremento dello smart working, devono rispondere alle esigenze sia di sicurezza informatica, sia di una forza lavoro più flessibile. Zyxel Networks ha presentato la gamma Usg Flex, una nuova serie di firewall progettata per le piccole e medie imprese, per stare al passo con i requisiti di mobilità, connettività e sicurezza.

La nuova gamma è stata potenziata sia a livello hardware che software, e registra, rispetto alla serie Usg, un incremento fino al 125% per le prestazioni del firewall e fino al 500% sui servizi Utm. Questi firewall forniscono anche accesso remoto VPN, gestione degli access point (AP) Wi-Fi e funzioni complete di hotspot, per soddisfare le esigenze aziendali in un'unica soluzione.

La serie Usg Flex supporta il servizio Cloud Query, basato su un database cloud multi-source in continua crescita che, per aumentare il tasso di rilevamento del malware, considera miliardi di campioni di malware provenienti da terze parti e dalle minacce identificate da tutti gli altri firewall Zyxel nel mondo.

Chi desidera aggiornare il proprio hardware Usg esistente a Usg Flex può migrare le attuali licenze sul nuovo hardware senza la necessità di acquistarne di nuove da zero. È inoltre disponibile opzionalmente il pacchetto licenza hotspot, che include il numero massimo di AP gestibili e il numero massimo di utenti contemporanei.