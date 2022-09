5G FWA, l’alternativa wireless farà ricchi gli operatori telco Per i fornitori di servizi di 5G Fixed Wireless Access il giro d’affari mondiale passerà da mezzo miliardo a 24 miliardi di dollari in cinque anni, stando alle previsioni di Juniper Research. Pubblicato il 23 settembre 2022 da Redazione

Il 5G FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, ha un futuro luminoso ed è destinata a crescere rapidamente già nel breve periodo. Così pronostica uno studio di Juniper Research: questa tecnologia, che permette di usare le onde radio anziché le reti cablate per offrire accesso in banda larga, genererà quest’anno un valore di 515 milioni di dollari per i fornitori di servizi di telecomunicazione, per poi balzare fino a 2,5 miliardi di dollari di ricavi nel 2023. Ma l’impennata la vedremo negli anni successivi, se sarà accurata la previsione di Juniper Research che quantifica in 24 miliardi di dollari i ricavi del 2027.

Una crescita impressionante che, secondo gli analisti, farà leva sulle caratteristiche più vantaggiose del 5G come la bassissima latenza e la capacità di supportare un copioso traffico dati. Queste peculiarità, come noto, distinguono il 5G dal 4G al punto da abilitare una pletora di applicazioni che la tecnologia di precedente generazione è incapace di supportare.

Nel calcolo del giro d’affari del 5G FWA sono inclusi i servizi che forniscono connettività Internet veloce tramite CPE (Customer Premises Equipment) abilitati alle reti cellulari, per utilizzi che coprono l’accesso in banda larga e le reti Internet of Things. A detta degli analisti, sul totale dei profitti degli operatori ben il 96% deriverà dalla vendita di servizi all'utenza consumer.

Juniper Research, tuttavia, invita gli operatori inseguire tutte le opportunità di monetizzazione e consiglia, in particolare, di proporre servizi 5G FWA in bundle con altri servizi, come lo streaming video, il gaming e le applicazioni di domotica. Solo così potranno offrire esperienze “ricche” e ottenere un vantaggio competitivo su tecnologie attualmente dominanti come l’Fttp (Fibre to the Property).