Accenture: cloud un’opportunità di crescita per le Pmi e per l’economia In uno studio di Accenture per Amazon Web Services si stima che da qui al 2030 il cloud computing potrebbe portare 161 miliardi di dollari di valore aggiunto in 12 economie nazionali. Pubblicato il 22 settembre 2023 da Redazione

Il cloud computing è prezioso per le aziende e anche per l’economia e per il mercato del lavoro. Un nuovo studio commissionato da Amazon Web Services (Aws) ad Accenture si stima che da qui al 2030 il cloud potrebbe portare 161 miliardi di dollari di valore aggiunto in 12 economie nazionali, alimentando i ricavi e la produttività delle micro, piccole e medie imprese ma anche l’indotto e il mercato del lavoro.



Entro il 2030, nei 12 Paesi considerati (ovvero Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Indonesia, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti) potrebbero crearsi 95,8 milioni di posti di lavoro considerando solo i settori della sanità, dell’istruzione e dell’agricoltura. L’impatto economico stimato è pari in media al 2,4% del PIL nelle 12 economie, e deriva soprattutto

dai benefici di produttività, in particolare nei settori sanitario, educativo e agricolo.



Oggi molto si parla di intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, e iniziano a essere soppesate alcune stime del suo impatto sull’economia e sul lavoro (come, in Italia, quella realizzata da Ambrosetti per Microsoft). Accenture e Aws ci ricordano però, in questo studio, che l’AI poggia in gran parte sul cloud, sia per quanto riguarda le attività di addestramento degli algoritmi, sia per lo sviluppo applicativo e per l’esecuzione dei carichi di lavoro. Senza cloud, insomma, l’AI non avrebbe potuto affermarsi come fenomeno planetario né potrà mettere solide radici nel tempo.

Accenture stima che, tra le tecnologie basate su cloud, l’AI sia quella con la maggiore probabilità di un forte impatto sociale nei prossimi anni. E non solo le grandi aziende ma anche le microimprese, le piccole e le medie si stanno muovendo per adottarla. Fra le micro e Pmi intervistate in questo studio, il 78% ha identificato l’AI (incluse le applicazioni di AI generativa e di elaborazione del linguaggio naturale) e il machine learning come le tecnologie che probabilmente avranno il maggiore impatto sociale da qui al 2030.

Scendendo nel dettaglio dei tre settori analizzati, si stima che entro il 2030 un terzo delle consulenze di telemedicina si baserà su tecnologie di micro o Pmi abilitate al cloud. Un bel progresso per le Pmi e microimprese, perché la proporzione attuale è una su dieci.

Inoltre uno studente su tre delle scuole primarie e superiori (167 milioni di giovani) si impegnerà nell’e-learning con tecnologie di microimprese o Pmi abilitate al cloudl La quota attuale è di uno su cinque. Si stima anche che entro il 2030 un’azienda agricola su otto utilizzerà tecnologie di agricoltura di precisione supportate da microimprese o Pmi abilitate al cloud.