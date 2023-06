Accenture mette 3 miliardi di dollari sul piatto dell’AI generativa La società ha annunciato 3 miliardi di dollari di investimento, nuovi servizi di “consulenza artificiale” e il raddoppio della practice di Data & AI. Pubblicato il 14 giugno 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale catalizza investimenti miliardari. Dopo quello da 1 miliardo di dollari recentemente annunciato da Sas e dopo l’impegno da 500 milioni di dollari del fondo di venture capital di Salesforce (da destinarsi al finanziamento di startup), è la volta di Accenture: la società di consulenza spenderà ben 3 miliardi di dollari nel corso del prossimo triennio per accelerare le proprie attività riguardanti l’AI e l’analisi dei dati.

I tre miliardi di dollari saranno utilizzati per “asset, soluzioni industriali, investimenti, acquisizioni, talenti e partnership di ecosistema”, ha specificato la società, e tutto questo permetterà ad Accenture di “approfondire e sviluppare nuove competenze e capacità per l’AI diagnostica, predittiva e generativa”. Inoltre, tramite nuove assunzioni e ricollocamento interno, verrà raddoppiato il numero di collaboratori impiegati nella pratice di Data & AI: passeranno dagli attuali 40mila a 80mila.



Questi annunci sembrano cozzare con il piano di ristrutturazione di Accenture e con i recenti licenziamenti di massa (19mila tagli), ma rispecchiano in realtà la strategia di altri colossi del settore Ict, come Microsoft, Meta e Alphabet, che stanno lasciando a casa migliaia o decine di migliaia di dipendenti e contemporaneamente investono grandi capitali nelle aree a maggior potenziale di crescita. L’intelligenza artificiale, neanche a dirlo, è in cima alla lista.

“Nel prossimo decennio l’intelligenza artificiale sarà una mega tendenza che trasformerà mercati, aziende e il modo in cui lavoriamo, perché l’AI generativa trasformerà il 40% del tempo lavorativo”, ha dichiarato Paul Daugherty, group chief executive di Accenture Technology.



Accenture ha anche una roadmap d’offerta già definita. Protagonista è AI Navigator for Enterprise, una nuova piattaforma di AI generativa che aiuterà le aziende clienti a “definire business case, a prendere decisioni, a orientarsi nel viaggio nell’AI, a scegliere le architetture e a comprendere algoritmi e modelli che generano valore responsabilmente”. In sostanza, l’intelligenza artificiale sarà per le aziende un “navigatore”, una bussola, che fornirà consulenza e insight a supporto delle loro scelte strategiche. Tutto questo nel rispetto di principi di etica e trasparenza, poiché la piattaforma includerà “asset progettati per accelerare le pratiche di AI responsabile e i programmi di compliance”.



L’impegno di Accenture per i prossimi tre anni comprende anche la creazione di “acceleratori” che aiuteranno le aziende di 19 settori a prepararsi per l’adozione dell’AI e degli analytics. Inoltre saranno messi a punto “modelli preconfezionati” per settori e funzioni (anche per gli sviluppatori), che sfrutteranno le capacità dell’intelligenza artificiale generativa.