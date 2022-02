Achab aggiunge IT Portal all’offerta rivolta agli Msp L’offerta del distributore si allarga con IT Portal, piattaforma cloud che permette di centralizzare contratti, licenze, domini, device, configurazioni, contatti e altre informazioni relative ai clienti. Pubblicato il 28 febbraio 2022 da Redazione

Si allarga l’offerta di Achab, distributore di software destinati alle piccole e medie imprese, i cui interlocutori diretti sono i rivenditori e i managed service provider (Msp): la nuova aggiunta è IT Portal, una piattaforma cloud multitenant rivolta ai fornitori di servizi IT gestiti e in particolare a chi gestisce reti, server, password, switch, configurazioni, domini, credenziali, contratti, scadenze, procedure delle aziende clienti. IT Portal è un repository che centralizza e tiene al sicuro tutti i dati relativi a un cliente: contratti, licenze, domini, device, configurazioni, contatti e altro ancora.

Anziché dover conservare file e memorizzare credenziali in luoghi diversi, tra documenti di Word, fogli di calcolo e repository cloud, è possibile trovare tutte le informazioni e le procedure relative a un cliente radunate nel portale. La natura multitenancy della piattaforma consente agli Msp di inserire tutti i clienti nello stesso portale, mantenendo però separate le informazioni di ognuno. Trattandosi di una soluzione white label, può essere personalizzata con il logo del fornitore di servizi, il quale può anche modificare i campi di compilazione (form) in base alle proprie necessità.

Attraverso capacità di correlazione dei device presenti in una rete, IT Portal contiene dati sempre aggiornati, mentre le funzioni di ricerca aiutano gli utenti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. Grazie alle integrazioni con le principali piattaforme Rmm (Remote monitoring and management) e Psa (Professional services automation), le informazioni possono essere importate direttamente da questi programmi ma è anche possibile servirsi di script. Le informazioni sono anche esportabili in qualsiasi momento ed è possibile modificare i documenti di Microsoft 365 direttamente online.

I dati sono protetti dall’utilizzo del certificato SSL su tutta la piattaforma. Inoltre, per garantire una ancor maggiore privacy e sicurezza dei dati, è possibile abilitare l’autenticazione a più fattori e creare delle vere e proprie liste di controllo degli accessi. IT Portal viene proposto in licenza mensile con modello di costo “pay per use”.



“Siamo entusiasti di portare in Italia questa soluzione che, grazie al modello di licensing e alle sue funzionalità, permette a tutti gli Msp, anche ai più piccoli, di iniziare a documentare le reti IT dei clienti che gestiscono al fine di ottimizzare il lavoro di tutti i giorni e fornire quindi un servizio migliore”, ha commentato Claudio Panerai, chief portfolio officer di Achab. “L'integrazione con tantissime altre soluzioni diffuse nel mercato di riferimento, e usate dagli Msp di tutto il mondo, consente a chi eroga servizi IT di continuare a usare la propria piattaforma per la gestione del parco macchine usandola come ‘sorgente’ di documentazione”.