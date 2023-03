Acquisizione per 1,6 miliardi di dollari, Infinera esplora l’ipotesi La società produttrice di semiconduttori potrebbe essere rilevata da una banca d’investimento. Pubblicato il 15 marzo 2023 da Redazione

Possibile vendita in vista per Infinera, azienda di semiconduttori, componenti e software per le reti di telecomunicazione. La società starebbe trattando con la banca d’investimento statunitense Centerview Partners per una possibile acquisizione al costo di 1,6 miliardi di dollari, stando alle indiscrezioni di Reuters.

Una “persona informata sui fatti” ha riferito all’agenzia stampa che il processo di vendita potrebbe cominciare nel giro di qualche settimana. Non c’è però alcuna certezza che venga effettivamente raggiunto un accordo, ha sottolineato la fonte. Contattate da Reuters, né Infinera né Centerview Partners hanno commentato l’indiscrezione.

Negli ultimi dodici mesi le azioni societarie hanno perso il 15%, ma l’indiscrezione sulla possibile vendita si è tradotta su un rialzo estemporaneo dell’11%. Come altre aziende del suo settore, negli ultimi anni Infinera ha faticato nell’approvvigionamento di componenti e materie prime.

Nell’ultimo trimestre del 2022 i ricavi sono cresciuti del 21% anno su anno, “a dispetto del significativo impatto degli elevati costi di supply chain”, come sottolineato dal Ceo, David Heard. L’anno scorso la gamma d’offerta ICE6 ha rappresentato più del 25% dei ricavi legati ai prodotti.