Addio all’uccellino di Twitter, Musk ci mette una X sopra Annunciato il nuovo logo della piattaforma di microblogging. L’ambizione è quella di “trasformare la piazza pubblica globale”. Pubblicato il 24 luglio 2023 da Valentina Bernocco

Sull’uccellino azzurro di Twitter, il proprietario dell’azienda Elon Musk e la Ceo Linda Yaccarino ci hanno messo una croce sopra. Letteralmente. Il logo di Twitter è ora una X, in lettering semplice di colore bianco su sfondo nero, decisamente agli antipodi rispetto alla leziosità dell’uccellino celeste, che ben simboleggiava il concetto di tweet, di cinguettio da una massimo di 140 caratteri, portati poi a 280.



È l’ennesimo colpo di scena per un’azienda che negli ultimi mesi ha attraversato un cambio di proprietà, due cambi di amministratore delegato e molte polemiche legate ai licenziamenti e alle nuove regole introdotte da Musk. Ultimamente si è parlato di Twitter anche per il calo dei suoi ricavi pubblicitari e per il successo ottenuto al suo esordio da Threads, la piattaforma di microblogging di Meta.



Il cambiamento dell’identità visiva della piattaforma è stato annunciato dalla stessa Yaccarino in un post visionato 5,3 milioni di volte (nel momento in cui scriviamo) e che ha raccolto circa 27mila “like”. La Ceo ha poi spiegato: “Nella vita e nel business, è un evento di eccezionale rarità avere una seconda occasione per fare una grande impressione. Twitter l’ha fatto una prima volta e ha cambiato il modo in cui comunichiamo. Ora X andrà oltre, trasformando la piazza pubblica globale”.









I profili di Musk e Yaccarino hanno poi pubblicato anche immagini notturne del quartier generale di Twitter (nella foto di apertura), con il nuovo logo proiettato sulla facciata. Entrando su Twitter, la X stilizzata figura nell’angolo a sinistra in alto, al posto del vecchio simbolo, e inoltre viene visualizzata in alto nel browser, a indicare la scheda di navigazione aperta.



Di “X”, d’altra parte, si era già parlato in alcune indiscrezioni come della futura superapp o everything app (da cui la scelta della lettera X) che nei progetti di Elon Musk dovrà racchiudere le classiche funzioni di Twitter e altri strumenti. Inoltre mesi fa l’imprenditore ha modificato la struttura societaria di Twitter, assorbendo l’azienda all’interno di X Corp (società privata di Elon Musk a sua volta controllata da X Holdings Corp). Il riferimento alla “piazza pubblica globale” (“global town square”) fatto da Yaccarino lascia intendere che la piattaforma social continuerà a essere un luogo di dibattito, di scambio di opinioni, notizie e contenuti, senza rinnegare dunque la sua vocazione originale.