Adobe rende accessibili i Pdf grazie all’intelligenza artificiale Rendere i documenti accessibili a persone con disabilità può essere complesso. La nuova Api Adobe Pdf Accessibility Auto-Tag automatizza gran parte del lavoro. Pubblicato il 19 maggio 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale è anche amica dell’accessibilità, un valore che applicato alla tecnologia significa realizzare programmi e contenuti fruibili da tutti, anche da persone con disabilità come ipovedenti, ciechi e dislessici. Per alcuni settori, come servizi finanziari, istruzione e servizi pubblici, l’accessibilità non è solo un valore ma anche un requisito per la compliance. Esistono regole di sviluppo o plug-in che aiutano in quest’opera ma con i documenti Pdf il lavoro può essere complesso e può richiedere competenze specifiche. Gli elementi strutturali del documento, come titoli, paragrafi, elenchi e tabelle, devono essere etichettati e identificati correttamente, in modo che tecnologie assistive (come gli screen reader) possano leggerli nel giusto ordine.



Adobe stima che su un totale di circa tre miliardi di documenti Pdf in circolazione, oltre il 90% sia in parte inaccessibile alle persone con disabilità, per le quali i documenti appaiono vuoti, sfocati o come righe di testo distorte. Per questo la software house ha presentato una nuova interfaccia di programmazione applicativa, Api Pdf Accessibility Auto-Tag, che automatizza in larghissima parte il lavoro necessario per rendere accessibile un Pdf.



La promessa è quella di aiutare le aziende a risparmiare “ore, giorni o addirittura settimane di tempo e denaro, il tutto migliorando la conformità legale e offrendo una migliore esperienza a dipendenti e clienti”. I clienti che hanno già utilizzato in anteprima la nuova Api

stanno automatizzando una quota compresa tra il 70% il 100% del processo e stanno riducendo drasticamente (anche del 100%) il tempo necessario per rendere ogni file completamente accessibile. Adobe cita il caso di una multinazionale di servizi finanziari che in precedenza impiegava più di nove ore per rendere accessibile ogni singola presentazione, e che ora ha automatizzato il 70-80% di questo processo.

Api Pdf Accessibility Auto-Tag utilizza la tecnologia di intelligenza artificiale di Adobe, Sensei AI, e altre funzionalità per automatizzare e scalare il processo di etichettatura delle strutture dei contenuti Pdf, indicando l'ordine di lettura corretto per gli screen reader. Gli sviluppatori possono applicare rapidamente l'Api a grandi quantità di Pdf esistenti, risparmiando tempo e denaro.

“Che si tratti di accordi legali e contratti complessi, documenti per un mutuo o permessi scolastici, rendere i documenti digitali accessibili al maggior numero di persone possibile è la scelta corretta, oltre che un obbligo legale e commerciale per le aziende che vogliono competere a livello globale", ha detto Todd Gerber, vice president product marketing di Adobe Document Cloud. "Grazie alla decennale esperienza di Adobe nello sviluppo e nell'implementazione di un’intelligenza artificiale responsabile, siamo entusiasti di introdurre nuove funzionalità basate sull'AI che possano aiutare le organizzazioni a migliorare l'accessibilità e la conoscenza per tutti”.

Adobe ha anche annunciato due nuove funzionalità che saranno disponibili in autunno. La prima è Pdf Accessibility Checker, uno strumento che (integrato in Acrobat tramite Api) consentirà di valutare rapidamente e facilmente l'accessibilità dei Pdf esistenti su scala. Auto-Tag in Acrobat Reader, invece, permetterà agli attuali clienti di Reader un'esperienza di visualizzazione più accessibile direttamente all'interno dell'applicazione, senza costi aggiuntivi e senza la necessità di scaricare o installare plug-in separati.