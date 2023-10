AI generativa, Google si farà carico delle violazioni di copyright L’azienda ha promesso che pagherà i risarcimenti danni in caso di violazioni di proprietà intellettuale tramite i servizi che generano immagini in Google Cloud e Workspace. Pubblicato il 13 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Google si impegna a difendere il copyright di fronte alle potenziali violazioni commesse tramite intelligenza artificiale generativa. Una tecnologia che negli ultimi mesi è stata accusata da più parti di sfruttare la proprietà intellettuale di autori letterari e artisti (dalla pittura alla fotografia alle illustrazioni) per allenare gli algoritmi su cui si basano le applicazioni. ChatGPT, Dall-E, Midjourney, Bard sono solo alcuni esempi di servizi che creano testi o contenuti visuali basati (anche) sul lavoro altrui, prodotto da esseri umani dopo anni o decenni di studio e carriera.



Nel corso di quest’anno si sono susseguite cause legali centrate sia sulla violazione di copyright “a monte”, con il data scraping (dati e contenuti ricavati dal Web e dati in pasto agli algoritmi) sia in quella “a valle”, con l’utilizzo e l’eventuale monetizzazione dei contenuti visuali o testuali frutto dell’AI. Contenuti che non potrebbero essere di tale qualità o verosimiglianza se l’algoritmo non avesse ingerito grandi quantità di testi e immagini prodotte da esseri umani.



L’Unione Europea ha cercato di affrontare il problema nel nuovo regolamento AI Act, già approvato ma non ancora effettivo: le società che sviluppano o distribuiscono AI generativa dovranno svelare pubblicamente se e quali proprietà intellettuali siano state usate per il training degli algoritmi. Anche la Federal Trade Commission nel corso dell’estate si è pronunciata, rimarcando che i dati usati per allenare gli algoritmi “devono essere raccolti nel rispetto della legge”.



Nel tentativo di mantenere un’immagine pubblica positiva ed evitare una pioggia di cause legali (e magari future sanzioni) aziende come OpenAI, Microsoft e Adobe hanno riconosciuto il problema e introdotto alcuni correttivi nei propri software. Nell’ultima versione di Dall-E, per esempio, OpenAI ha inserito meccanismi di controllo su potenziali violazioni di copyright: se un utente chiede di creare un’immagine nello stile di un artista vivente, l’applicazione può declinare la richiesta. Come esattamente funzioneranno questi meccanismi lo si vedrà nel tempo.



Microsoft intanto si è spinta ancora oltre, assumendosi la responsabilità legale di eventuali cause per violazione di copyright intentate nei confronti di utenti che usano il Copilot. In sostanza, se ci saranno richieste di risarcimento danni riconosciute valide, sarà l’azienda di Redmond a pagare e non l’utente, a patto però che quest’ultimo rispetti le limitazioni e i filtri previsti dall’applicazione.



Ora Google ha promesso qualcosa di simile, dopo che lo scorso giugno era stata anch’essa colpita da una class action per lo scraping di dati non autorizzato. L’azienda, al pari di Microsoft, si farà carico di pagare i risarcimenti ma solo in assenza di dolo: la nuova policy non si applica se l’utente “intenzionalmente crea o utilizza contenuti generati che violano i diritti altrui”. Google ha anche sottolineato di essere, finora, l’unica azienda tecnologica a offrire indennità per le violazioni di copyright sia “a monte” sia “a valle”, ovvero in relazione sia all’allenamento dei software sia all’uso dei contenuti generati dall’AI.



Questa nuova policy si applica anche alla piattaforma di sviluppo Vertex AI e al software Duet AI, che funge da assistente di AI generativa all’interno di Google Workspace. L’azienda non ha fatto accenno, invece, a Bard, l’analogo di Bing Chat.



La Cina mette i paletti all’AI generativa

Intanto in Cina la National Information Security Standardization Committee (una commissione che riunisce rappresentanti ministeriali e forze di polizia) ha proposto nuove regole per le aziende che offrono servizi di AI generativa, come Baidu. Si pensa all’introduzione di una lista nera di fonti che non possono essere utilizzate per allenare gli algoritmi, nel caso contengano “il 5% o più di informazioni illegali e dannose”. Il divieto si applica alle fonti che contengono propaganda terroristica ma anche a quelle che potrebbero “rovesciare il sistema socialista”, “danneggiare l’immagine della nazione” e “minare l’unità nazionale e la stabilità sociale”, come riportato da Reuters.



Dal punto di vista degli occidentali pare un tentativo, l’ennesimo, di rafforzare la censura che per decenni ha messo i paraocchi a Internet in Cina e che ora sta plasmando chatbot di AI generativa che non rispondono a determinate domande o forniscono una narrazione parziale della realtà.