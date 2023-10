AI generativa per sviluppatori e aziende: sì, ma responsabilmente L’intelligenza artificiale sta trasformando lo sviluppo software e la produttività in azienda. Il punto di vista di Thoughtworks sulle tendenze tecnologiche del momento. Pubblicato il 17 ottobre 2023 da Redazione

Le tecnologie per l’intelligenza artificiale generativa ma anche il tema (meno nuovo, però sempre molto attuale) della gestione del lavoro ibrido. Sono due delle tendenze tecnologiche del momento a detta di chi, come Thoughtworks, attraverso il proprio lavoro di consulenza IT e sviluppo software ha un punto di osservazione privilegiato sul mercato. Nell’ultimo documento della sedie periodica dei “Tech Radar”, le tendenze calde interessano sia gli sviluppatori sia le aziende utenti di tecnologia.

La prima è lo sviluppo software assistito dall’intelligenza artificiale. A detta di Thoughtworks, strumenti come Github Copilot, Codeium e Tabnine sono destinati ad avere un impatto sul lavoro degli sviluppatori, abbassando la soglia tecnica e consentendo una produttività molto superiore nella scrittura del codice. Inoltre l’AI generativa può dare un supporto in molti aspetti del processo di delivery del software. Thoughtworks sottolinea comunque come l’effettivo incremento di produttività sia, al momento, difficile da misurare e dimostrare.



Quanto agli impatti sull’utente (azienda), come noto l’AI generativa può essere sfruttata anche per creare contenuti testuali e ricercare informazioni. Per quanto riguarda i Large Language Model (Llm), cioè i modelli sottostanti ad applicazioni come ChatGpt e Bard, sono interessanti per le aziende soprattutto i Llm Self-hosted e gli agenti autonomi basati su Llm, che permettono una maggiore personalizzazione e controllo.

Thoughtworks suggerisce comunque di prestare attenzione ad alcuni limiti attuali della tecnologia e in particolare al rischio di scarsa affidabilità (si pensi alle “allucinazioni” che si verificano quando un algoritmo dà delle risposte apparentemente ingiustificate, non fondate sui dati utilizzati per il traning). Come per precedenti innovazioni tecnologiche, quali il cloud, la continuous delivery e l’Internet of Things, la raccomandazione è di fare un uso responsabile dell'AI generativa che viene calata all’interno dei processi aziendali. Serve cautela, dunque, ma non bisogna tralasciare le grandi opportunità da sfruttare già oggi.









“L'AI generativa sta rimodellando tutti i lavori che si basano sul know-how e la conoscenza, consentendo migliori sviluppi e forniture di soluzioni software in modo più rapido e a costi inferiori. Tutto questo è possibile utilizzando tool e tecniche basate sull'AI”, ha commentato Rachel Laycock, chief technology officer di Thoughtworks."Questa tecnologia rivoluzionaria offre ai nostri clienti l'opportunità di trasformare la loro organizzazione interna, consentendo una maggiore efficienza complessiva, l'innovazione su ampia scala e un impatto straordinario sul lavoro dei propri clienti”.



Parallelamente alla “corsa” dell’intelligenza artificiale, resta attuale il tema del lavoro ibrido. Una condizione ormai consolidata ma su cui le aziende continuano a fare tarature e aggiustamenti. Anche lo sviluppo software da remoto è diventata una pratica matura, specie grazie agli ambienti di collaborazione a distanza e a dinamiche di .pair programming o mob programming.