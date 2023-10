AI generativa, tra rischi e opportunità di un boom annunciato Secondo le stime di Idc gli investimenti delle aziende in intelligenza artificiale generativa saliranno a 143 miliardi nel 2027. Non mancano ostacoli e potenziali pericoli. Pubblicato il 18 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Il giro d’affari mondiale dell’intelligenza artificiale generativa è destinato a esplodere. Nell’ultimo report di Idc si ipotizza che il valore attuale del mercato sia di 16 miliardi di dollari, ovvero che questa sia la spesa complessiva del 2023 in hardware, software e servizi per l’implementazione di soluzioni di AI generativa. Ma non è che l’inizio: nel 2027 si arriverà a 143 miliardi di dollari. In sostanza, un valore deduplicato nel giro di quattro anni.

Il tasso annuo di crescita composto pari al 73,3% sarà superiore a quello degli investimenti in intelligenza artificiale, considerata in tutte le sue varianti e tipologie. Inoltre sarà 13 volte superiore al Cagr previsto per la spesa IT nel suo complesso tra il 2023 e il 2027. Sul totale degli investimenti in intelligenza artificiale, attualmente la GenAI rappresenta il 9% ma la quota salirà oltre il 28%.

Non un trend passeggero

“L’AI generativa non è un semplice trend passeggero né puro hype”, ha commentato Ritu Jyoti, group vice president per la divisione AI e automation di Idc. “È una tecnologia trasformativa con implicazioni e impatti sul business di lunga portata. Con una implementazione etica e responsabile, a GenAI è pronta per ridefinire i mercati, cambiare il modo in cui si lavora, ci si diverte e si interagisce con il mondo”.

Secondo Idc, nei prossimi anni assisteremo a una naturale maturazione dei progetti centrati sull’AI generativa: dalle iniziali sperimentazioni, le aziende passeranno a un utilizzo più massiccio, declinato su casi d’uso specifici. Inoltre questa tecnologia allargherà il raggio d'azione, spostandosi anche nell’edge.

Al punto di vista di Idc si affianca quello di Gartner, secondo cui attualmente solo il 5% delle aziende utilizza “in produzione” (escludendo, quindi, le sperimentazioni) applicazioni o modelli di AI generativa, ma entro il 2026 si salirà all’80%. “La domanda sta crescendo in molti settori, come la sanità, le scienze della vita, i servizi finanziari e il settore pubblico”, ha dichiarato Arun Chandrasekaran, distinguished vice president analyst di Gartner.





Potenziali ostacoli sul percorso

Nella prevista ascesa di valore economico e di adozione, non mancano tuttavia alcuni fattori frenanti. Fino al 2025 le aziende saranno condizionate dall’esigenza di razionalizzare, di selezionare la destinazione delle risorse da investire. Inoltre per consentire un’ampia adozione dell’AI generativa serviranno investimenti in infrastrutture di data center e di rete, nonché in sviluppo software (per migliorare l’affidabilità dei modelli fondativi) e in competenze. “Altri fattori che potrebbero limitare il tasso di investimento includono i costi, preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza e la possibilità di una crisi esistenziale che inneschi grandi ostilità nei consumatori o interventi governativi”, ha scritto Rick Villars, group vice president, worldwide research di Idc.



A proposito dei potenziali rischi, Gartner ha definito un modello di adozione battezzato AI Trism (acronimo di Trust, Risk and Security Management) e teso a garantire l’affidabilità, l’equità, la solidità e la explainability dei modelli sottostanti alle applicazioni, nonché a salvaguardare la protezione dei dati. “Le aziende che non gestiscono costantemente i rischi dell’AI sono esponenzialmente sbilanciate su esiti di esperienza negativa, come fallimento dei progetti e violazioni”, è il monito di Chandrasekaran. “Esiti non accurati, non etici o involontari, errori di processo e interferenze di attori malevoli possono causare problemi di sicurezza, perdite o responsabilità finanziarie e di reputazione, oltre che danni alla società”.