AI per la gestione dei dipendenti, Zendesk compra Tymeshift L’azienda specializzata in Crm ha annunciato l’acquisizione di Tymeshift, la cui tecnologia di workforce management permette di pianificare il lavoro degli addetti al servizio clienti. Pubblicato il 28 giugno 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale al servizio della produttività sul lavoro, in particolare nell’ambito del supporto clienti, è l’ultima scommessa di Zendesk. La società titolare dell’omonima piattaforma di Crm, dopo i recenti annunci nel campo dell’AI, ha fatto un ulteriore passo con l’acquisizione di Tymeshift, una società software fondata nel 2017 a Fairfeld, in Connecticut. Il valore dell’operazione non è stato comunicato.

“Le aziende di ogni dimensione traggono beneficio dagli strumenti di workforce management”, ha commentato Matt Price, senior vice president di Zendesk, “per questo Tymeshift ha rappresentato una scelta naturale quando desideravamo espandere il nostro portafoglio. Con questa acquisizione abbiamo reso semplice la gestione della customer experience e garantito valore immediato ai clienti Zendesk. Tymeshift ha dimostrato di essere una soluzione Wfm completa e intuitiva, che consente alle aziende di ottimizzare programmazione, forecasting e reportistica, realizzando un migliore servizio clienti”.



C’è un legame chiaro tra le due parti: la piattaforma di workforce management di Tymeshift è stata costruita proprio sul Crm di Zendesk. Si tratta di un applicativo teso a semplificare i complessi carichi di lavoro degli addetti al servizio clienti grazie a funzionalità di pianificazione (in base ai dati raccolti, viene creata in automatico una programmazione per la gestione dei team aziendali), di reporting (con la possibilità di visualizzare i dati storici e in tempo reale per ottimizzare i costi e i livelli di servizio) e di visibilità sulla produttività e sulle prestazioni dei team, con tracciamento automatico in Zendesk. I responsabili aziendali ottengonoinsight in tempo reale sull’attività degli agenti, sulle presenze e sul rispetto delle pianificazioni effettuate.



Inoltre, e soprattutto, Tymeshift mette a disposizione capacità di forecasting predittivo basato sull'intelligenza artificiale: i dati di Zendesk vengono analizzati per prevedere i volumi e gli argomenti dei ticket, e questo aiuta le aziende a prevedere le future esigenze di personale, evitando di sottovalutarle o sovrastimarle.

(Immagine tratta dal sito Web di Tymeshift)



“Tymeshift consente ai clienti di ottimizzare il personale sulla base di previsioni e dati accurati, automatizzare le attività più time-consuming, raccogliere informazioni migliori e creare report accurati", ha spiegato David Birchmier, già Ceo dell’azienda e diventato, con l’acqusizione, direttore Wfm strategy and Gtm di Zendesk. “Disporre delle giuste persone sui giusti canali, al momento giusto, basandosi su dati in tempo reale, ci ha permesso di offrire un valore immediato ai nostri clienti; non vedo l'ora di estendere l’impatto di Tymeshift unendomi ufficialmente all’azienda”.

Zendesk ha intenzione di combinare le capacità predittive di Tymeshift con quelle di intelligenza artificiale per “alimentare la prossima generazione di produttività Cx assistita dall'AI” (il primo acronimo sta per Customer Experience), permettendo alle aziende una pianificazione automatizzata degli interventi e a una reattività immediata nella gestione delle richieste dei clienti.