Akamai aggiorna la sua piattaforma in funzione dell’edge computing Con il Platform Update di ottobre 2020 l’azienda introduce la possibilità di sviluppare il codice direttamente “at the edge”, e offre miglioramenti significativi sia nella componente EdgeWorkers che in Image and Video Manager. Pubblicato il 12 ottobre 2020 da Redazione

Le aziende stanno sperimentando un importante passaggio culturale muovendosi verso un approccio che si basa sempre di più sulla capacità degli sviluppatori di creare e controllare direttamente le esperienze digitali degli utenti. Questo cambiamento è al centro dell’Akamai Platform Update di ottobre 2020, con il quale l’azienda vuole proporre una nuova “era” nella customer innovation, fornendo la possibilità ai developer di sviluppare il codice direttamente at the edge.

L'Akamai Intelligent Edge è una grande piattaforma di rete distribuita, che consente agli sviluppatori di creare e modificare nuove esperienze digitali e alle aziende di sfruttare i vantaggi del serverless computing. L’aggiornamento della piattaforma include miglioramenti significativi, sia nella componente EdgeWorkers che in Image and Video Manager, che ampliano le possibilità di creazione di nuovi microservizi e la gestione della distribuzione di video e immagini. Sono state anche aggiornate le Api per la gestione delle applicazioni basate su Cloudlet (semplici componenti di elaborazione attivabili sulla Edge Platform), con provisioning semplificato e tempi di implementazione e risposta più rapidi.

“Il desiderio di creare nuove esperienze, la necessità di accogliere nuovi casi d'uso, come quello dell’IoT, e la crescente adozione di esperienze native digitali, hanno portato a un nuovo paradigma nella creazione e nella fornitura di applicazioni”, commenta Alessandro Livrea, Site Leader e Country Manager Italia e Eastern Europe. “In quest'epoca, esperienze utente coerenti, esecuzione a bassa latenza, conformità basata sulla geografia e scalabilità e affidabilità senza pari sono i nuovi standard. Un cambiamento sicuramente impattante”.

Nel programma EdgeWorkers sono stati aggiunti diversi report, tra cui quello delle risorse consumate e delle performance delle applicazioni, che vengono inviati direttamente all’Akamai Control Center e possono anche processati tramite Api. Quindi, non solo fornisce agli sviluppatori la visibilità necessaria per verificare le performance delle loro applicazioni, ma permette anche di trattare la Cdn stessa come una parte del codice di un programma e migliorare così l’esperienza dell’utente ogni volta che è necessario.

Akamai Image & Video Manager (Ivm) è un software as a service (SaaS), che utilizza le potenzialità dell’edge computing per ottimizzare immagini e video. Con l’aggiornamento della piattaforma, l’azienda ha migliorato il programma con una nuova Api e la possibilità di dare priorità ai video con maggiore qualità. Inoltre sono state introdotte nuove metriche per la dashboard delle immagini, un’estensione della reportistica di analisi video e l'intelligence sull’inserimento di modifiche alle policy.