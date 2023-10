Alex Galimi diventa technical partner manager di Trend Micro Il manager (in precedenza sales engineer) metterà a frutto l’esperienza maturata lavorando a stretto contatto con le aziende del canale Ict. Pubblicato il 09 ottobre 2023

L’ultima nuova nomina in Trend Micro interessa direttamente le aziende del canale Ict: Alex Galimi è stato scelto come technical partner manager per l’Italia. Entrato in azienda nel 2020 nel ruolo di sales engineer per i principali clienti italiani di Trend Micro, Galimi ha potuto sviluppare un’ottima conoscenza del canale, diventando un punto di riferimento per i partner della società di cybersicurezza.

Classe 1989, Galimi vanta un’esperienza di quindici anni nel settore IT. La sua carriera è cominciata in aziende del settore logistico, per cui ha lavorato come specialista IT, ed è proseguita nel 2016 con l’ingresso in Arrow Ecs con il ruolo di system engineer. Dal 2020 è in Trend Micro.

Nel nuovo incarico di technical partner manager sarà impegnato a “rafforzare ulteriormente le partnership strategiche dell’azienda e incrementare le attività di generazione del business”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Trend Micro. La nomina si inserisce nel nel percorso di rinnovamento di Trend Micro avviato a inizio anno e permetterà all’azienda di “offrire ancora più supporto e servizio al canale per supportare in maniera ancora più proficua i clienti sul territorio nazionale”.

“È una grande motivazione e fonte di orgoglio cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera in Trend Micro”, ha dichiarato Galimi. “Trend Micro è un’azienda con un grande portfolio tecnologico in continuo sviluppo e con dei forti valori, che riconosco e condivido. Non vedo l’ora di lavorare ancora a più stretto contatto con il team di canale e sul territorio, e di dare il mio contributo in questo nuovo ruolo, per raggiungere livelli di eccellenza ancora più importanti”.

“Trend Micro è un’azienda dinamica e in perenne evoluzione e miglioramento, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche umano”, ha commentato Alessandro Fontana, country manager per l’Italia. “È infatti un’azienda che mette i propri dipendenti al primo posto, riconoscendo e premiando il merito. Alex ha dimostrato in questi anni di poter essere un punto di riferimento affidabile non solo per il conseguimento degli obiettivi di business, bensì anche per la soddisfazione di clienti e partner”.