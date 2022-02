Algoritmi e consulenza orientano le scelte d’acquisto di Manpower La filiale italiana della multinazionale del recruiting ha potuto selezionare nei tempi giusti (e risparmiando) il miglior fornitore di telefonia grazie al software e i servizi di consulenza di HiSolution. Pubblicato il 15 febbraio 2022 da Redazione

Il nome Manpower non ha bisogno di presentazioni per chi è in cerca di occupazione o lo è stato, né per le aziende interessate a trovare i migliori talenti disponibili sul mercato del lavoro. Dall’azienda fondata negli Stati Uniti nel 1948 si è sviluppata una multinazionale, Manpower Group, che oggi conta su una rete mondiale di 2.800 uffici in un’ottantina di Paesi. La filiale italiana, attiva dal 1994, recentemente ha avuto bisogno di dotarsi di uno strumento per la gestione dei contratti relativi alla telefonia mobile, e questa necessità l’ha portata ad affidarsi ad HiSolution, società di consulenza, fornitura di servizi e system integration pisana. La collaborazione è nata nel marzo del 2021, data la stringente necessità di Manpower Italia di finalizzare i termini di gara per la telefonia mobile indetta per il mese successivo. In vista della prossima scadenza dei contratti esistenti, e avendo riscontrato una criticità nelle tempistiche di preparazione della gara, Manpower Italia si è rivolta ad HiSolution.



Le due aziende hanno da subito lavorato in sinergia sul progetto (già in parte avviato da Manpower) teso a definire i requisiti richiesti ai partecipanti alla gara. È stato questo uno dei primi ambiti di applicazione di Babel, un sistema software per la gestione delle gare e dei contratti Ict, che fra le altre cose permette di valutare rapidamente, attraverso un algoritmo dedicato, le offerte ricevute dai diversi fornitori. Progettata e sviluppata interamente da HiSolution, è una piattaforma modulare per il benchmarking, l’analisi, la gestione e la comparazione delle offerte. Consente di gestire gare complesse e di tenere sotto controllo i costi nelle forniture di servizi di telecomunicazione, data center, Ucc o networking. Si compone di un motore di reportistica e di un algoritmo dedicato alla valutazione delle offerte.

“Abbiamo scelto HiSolution come partner per questa complessa operazione”, racconta Barbara Mancini, head of processes transformation del Gruppo Manpower per l’Italia, “sia per la rapidità di reazione alla nostra richiesta sia per la velocità di elaborazione di un progetto ritagliato a misura con cui ha risposto alla chiamata. La piattaforma Babel che HiSolution ci ha presentato, e che è stata sviluppata proprio per rispondere a esigenze simili alla nostra, ci hanno convinto ad affidarci a loro per il supporto alla rinegoziazione in atto”.



Il software adottato ha consentito a Manpower Italia di avere a disposizione in un unico contenitore tutta la documentazione da consultare e analizzare, mentre il lavoro di consulenza e intermediazione svolto da Hisolution ha aiutato l’azienda a selezionare l’offerta più idonea. “Babel”, prosegue Mancini, “si è rivelata un’ottima soluzione per avere consentendoci di rispettare i tempi di gara e sgravandoci anche di una serie di attività fortemente time consuming. Inoltre, il fatto di avere le idee ben chiare sul posizionamento dei vari fornitori e delle relative offerte ci ha permesso di guidare e chiudere la negoziazione, orientandola alle nostre reali esigenze con un significativo cost saving del 30%”.



Grazie sia a questa tecnologia sia ai consulenti di HiSolution, è stato quindi possibile effettuare la revisione e la finalizzazione del progetto nei termini previsti, ottenendo anche risparmi. Inoltre sono state attenuate le classiche criticità della fase successiva a quella della scelta del fornitore, cioè la fase di approvvigionamento: gli strumenti di Babel hanno permesso di garantire che i servizi acquistati venissero forniti secondo i tempi e il budget concordati.



“Con Babel, che di fatto è una piattaforma di supporto ai nostri servizi consulenziali, abbiamo potuto strutturare la negoziazione e il lavoro di analisi delle offerte in tempi decisamente stretti, consentendo al cliente di avere un quadro chiaro e immediatamente visibile delle offerte ricevute”, spiega Riccardo Rossi, consulting manager di HiSolution. “Babel organizza e semplifica una grande quantità di dati. È uno strumento agile che raccoglie in sé tutte le informazioni utili per una corretta e semplice gestione dei contratti e consente alle persone di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi business, mettendo a disposizione uno strumento di monitoraggio completo che non tutti oggi sono in grado di garantire”.