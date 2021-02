Alias e Uania, partnership nel nome dell’aggregazione di banda contro il digital divide Grazie all’accordo con Alias, la soluzione per l’aggregazione e ottimizzazione di banda del produttore pugliese verrà distribuita a livello nazionale da una capillare rete di rivenditori e supportata da una serie di attività di formazione e webinar Pubblicato il 23 febbraio 2021 da Redazione

Le soluzioni di aggregazione di banda di Uania, nate per garantire una copertura di connessione ad alta velocità anche in zone geografiche scarsamente coperte dalle reti nazionali e afflitte dal digital divide, entrano nel listino di Alias, che grazie all’accordo raggiunto distribuirà l’offerta dell’azienda pugliese a tutto il territorio nazionale grazie alla propria ampia e capillare rete di rivenditori.

Aggregazione di banda per colmare il digital divide

L’oggetto dell’accordo tra Uania e il distributore a valore udinese, si concentra su UaniaBox, il dispositivo hardware in grado di ricevere qualsiasi connessione via ethernet o USB e “tradurle” in una linea in uscita con un unico indirizzo IP, come effetto dell’aggregazione di banda.

La soluzione è interamente plug&play e si completa con il servizio UaniaCloud, fornito attraverso il data center del produttore.

Hardware e servizi cloud: sinergia d’offerta per l’aggregazione di banda

In base all’accordo di distribuzione, Alias si impegna nello sviluppo del mercato per l’offerta UaniaBox a livello nazionale, coadiuvando le vendite attraverso tutta una serie di attività di supporto atte ad agevolare il business dei rivenditori per facilitarne la proposizione presso gli utenti finali. In particolare, il distributore organizzerà una serie di attività formative sia tecniche sia commerciali per i rivenditori, tra corsi di formazione e webinar.

Alias si occuperà anche dei servizi di help desk di secondo livello dedicati all’offerta Uania, attraverso l’apertura di ticket per l’assistenza o per gli upgrade software a corredo della soluzione, tra cui UaniaOS e UaniaDesk.