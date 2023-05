Allnet.Italia invita i partner all’Ict Solutions Day Il distributore organizza l’evento il 14 giugno a Bologna, nell’area Ex Gam. Una sessantina i vendor presenti nell’area espositiva. Pubblicato il 23 maggio 2023 da Redazione

Allnet.Italia invita i suoi partner a scoprire tutte le sfaccettature della tecnologia a supporto della rigenerazione, che non è un cambiamento fine a sé stesso ma è una trasformazione che coglie le sfide ambientali, etiche e tecnologiche del nostro presente (e futuro). Il tema della tecnologie per la rigenerazione è stato scelto dal distributore come filo rosso del suo Ict Solutions Day, annuale appuntamento che torna il prossimo 14 giugno a Bologna, ospitato nell’area Ex Gam.



Giunto alla decima edizione, negli anni l’evento si è ampliato: dall’iniziale focus sulle tecnologie per la telefonia aziendale VoIP e le Unified Communication, si è esteso fino a includere il networking, la cybersicurezza e l’Internet of Things. L’agenda di quest’anno, in particolare, prevede interventi dedicati all’intelligenza artificiale, alle nuove frontiere della sicurezza informatica, alle sfide connesse al cloud per la Pubblica Amministrazione, alle Ucc per i nuovi modelli di lavoro, alle tecnologie di rete per l’IoT, la gestione degli edifici e le smart city.

“Il nostro obiettivo con l’Ict Solutions Day è quello di diffondere una maggiore consapevolezza e cogliere le opportunità della quarta rivoluzione tecnologica, riunendo partner, vendor ed esperti del settore in un confronto stimolante e produttivo”, ha dichiarato Emiliano Papadopoulos, Ceo di Allnet.Italia.

Tra i relatori in agenda ci sono Fabio Ferrari, fondatore di Ammagamma , Sofia Scozzari, Ceo e fondatrice di Hackmanac, Francesco Caporelli, chief cyber security advisor di Ict Legal Cyber Consulting, Sofia Katsara, devices partner sales lead di Microsoft, e ancora Dora Caronia, ricercatrice dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, Luca Baldin, Ceo di Smart Building Italia, e Maurizio Melis, divulgatore e conduttore di Radio 24. A moderare la giornata ci sarà Anna Zangerle, presentatrice e giornalista Rai. Oltre a poter seguire le sessioni di discussione e le tavole rotonde, i partecipanti potranno visitare un’area espositiva che ospiterà una sessantina di vendor.