Amazon Web Services annuncia l’arrivo di Aws Glue DataBrew Si tratta di uno strumento di preparazione dei dati visisi per Aws Glue, che permette l'esplorazione e la sperimentazione con i dati direttamente dai data lake, dai data warehouse e dai database Aws senza scrivere codice. Pubblicato il 13 novembre 2020 da Redazione

Amazon Web Services (Aws) ha annunciato la disponibilità di Aws Glue DataBrew, un nuovo strumento per la preparazione dei dati visivi che permette ai clienti di ripulire e standardizzare i dati senza bisogno di scrivere il codice.

AWS Glue fornisce sia interfacce basate su codice che interfacce visive, e ha notevolmente semplificato l'estrazione, la gestione e il caricamento dei dati nel cloud per i clienti. Gli analisti e i data scientist cercavano un modo più semplice per “ripulire” e trasformare questi dati, ed è quello che DataBrew offre, con un servizio che permette l'esplorazione e la sperimentazione attraverso i dati direttamente dal data lake Simple Storage Service (S3), dal data warehouse Redshift e dai database Aurora e Relational Database Service (Rds) di Amazon, senza scrivere codice.

Aws Glue DataBrew offre ai clienti oltre 250 trasformazioni predefinite per automatizzare le attività di preparazione dei dati (per esempio, filtraggio di anomalie, standardizzazione di formati e correzione di valori non validi) che altrimenti richiederebbero giorni o settimane di scrittura di trasformazioni codificate manualmente. Una volta preparati i dati, i clienti possono iniziare immediatamente a utilizzarli con Aws e servizi di analisi e machine learning di terze parti per eseguire query sui dati e addestrare modelli di machine learning.

"I clienti Aws utilizzano in modo intensivo i dati per l'analisi e il machine learning, ma ci fanno notare regolarmente che i loro team dedicano troppo tempo alle attività indifferenziate, ripetitive e banali associate alla preparazione dei dati", afferma Raju Gulabani, VP of Database and Analytics in Aws. "I clienti amano la scalabilità e la flessibilità dei servizi di preparazione dei dati basati su codice come Aws Glue, ma possono anche trarre vantaggio dal consentire agli utenti aziendali, agli analisti di dati e ai data scientist di esplorare visivamente e sperimentare con i dati in modo indipendente, senza scrivere codice. Aws Glue DataBrew presenta un'interfaccia visiva di facile utilizzo che aiuta gli analisti di dati e i data scientist di tutti i livelli tecnici a comprendere, combinare, ‘pulire’ e trasformare i dati ".

Non ci sono impegni o costi iniziali per utilizzare Aws Glue DataBrew e i clienti pagano solo per la creazione e l'esecuzione di trasformazioni sui set di dati. È al momento disponibile in alcuni stati americani (Virginia settentrionale, Ohio e Oregon), a Sydney in Australia, a Tokyo in Giappone, in Irlanda e a Francoforte in Germania. A breve si aggiungeranno altre aree geografiche.