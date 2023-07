Ammagamma combina il Document Processing con l’AI generativa Adoc è un programma di analisi automatica dei documenti che sfrutta i modelli linguistici di grandi dimensioni per fornire risposte anche a partire da una piccola base di dati. Pubblicato il 27 luglio 2023 da Redazione

Una delle declinazioni dell’AI generativa più interessanti per l’ambito B2B sono i programmi che permettono di interrogare una knowledge base, documenti e dati aziendali interni, per scopi di informazione, analytics, creazione di testi e altro ancora. Questa logica si può intrecciare con l’Intelligent Document Processing, tecnologia meno recente rispetto a quella dei large language model, i modelli di “ragionamento” e comprensione linguistica alla base dell’Ai generativa.

Ammagamma ha presentato Adoc, una soluzione cloud (Software as-a-Service) di Intelligent Document Processing (Idp) che utilizza i large language model per fornire capacità di ulteriori. Innanzitutto, al pari di altri programmi Idp, Adoc può processare documenti di vario tipo, più o meno strutturati, per estrarre e classificare informazioni in modo automatico. Inoltre può trasformare documenti documenti strutturati (Web form, template aziendali), parzialmente o non strutturati (fatture, ordini, atti notarili) di diversi formati (edf, email, scansioni, fogli Excel, documenti Word) in informazioni organizzate e interrogabili.

I vantaggi spaziano dalla maggiore velocità dei processi alla riduzione dell'errore, dal risparmio di tempo e risorse umane a un generale miglioramento della gestione dei dati grazie alla digitalizzazione, all’automazione e alla possibilità di integrare l’Idp con altri software e processi aziendali.

A tutto questo Ammagamma aggiunge alcune capacità di AI generativa. Sfruttando large language model pre-allenati, Adoc permette di ottenere risposte significative alle query senza ricorrere a lunghe e intensive attività di addestramento dei modelli di classificazione e riconoscimento delle entità nei documenti. Questo è utile soprattutto quando è necessario estrarre informazioni e generare riassunti testuali da documenti non strutturati.

Adoc si presenta come piattaforma SaaS modulare e componibile, nella quale è possibile attivare o disattivare funzionalità in base alle esigenze. Il programma è sviluppato con approccio basato su Api.