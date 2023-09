Analytics alternativi a Google: Piwik Pro presenta l’offerta La Analytics Suite di Piwik Pro (conforme al Gdpr) consente di avere una visione più estesa sui clienti, inclusiva dell’analisi comportamentale. Pubblicato il 21 settembre 2023 da Redazione

Con il ritiro di Universal Analytics e, dallo scorso luglio, anche di Analytics 360 dal mercato europeo, molti utenti stanno cercando soluzioni di analisi dei dati alternative a quelle di Google, a meno di non voler passare a Google Analytics (GA4). Solo questa versione del servizio di Mountain View, infatti, è conforme al Gdpr, la normativa Ue sul trattamento dei dati personali. Anche sul fronte dell’offerta, diversi vendor hanno recentemente lanciato sul mercato delle alternative utilizzabili nei Paesi Ue senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Una di queste alternative è la Analytics Suite di Piwik Pro, che è disponibile sul mercato italiano già dal 2022 ma che è stata recentemente aggiornata per i clienti del piano “Enterprise”. Quest’ultimo può scegliere di adottare la soluzione in blocco oppure di attivare uno o più moduli sui quattro presenti, dedicati agli analytics (su dati raccolti da siti Web, app, servizi digitali e aree post-login), alla gestione dei consensi (all’interno della stessa piattaforma in cui vengono raccolti ed elaborati i dati), alla gestione dei tag e alla creazione di una “visione unica” sul cliente.

Quest’ultimo modulo, chiamato Customer Data Platform e presente solo nel piano Enterprise della Analytics Suite, è stato recentemente rinnovato e ottimizzato proprio per permettere di ottenere una visione più ampia e completa del cliente, attivando anche l’analisi comportamentale e rispettando anche in questo caso la privacy e la sicurezza.

Le aziende clienti hanno il controllo su diverse variabili, come i moduli da utilizzare, il numero di azioni da misurare, il luogo dell'archiviazione. A tal proposito, sono disponibili diverse opzioni di hosting, tra cui l’archiviazione sul cloud del cliente, su un cloud privato all’interno di Microsoft Azure, Orange Cloud o Eastx, o sul cloud pubblico di Azure, Orance Cloud o Eastx.

“I criteri per definire eccellente un prodotto di marketing analytics sono cambiati”, ha dichiarato il Ceo di Piwik Pro, Piotr Korzeniowski. “Ora dev’essere in grado di fornire data insight e aiutare le aziende a conformarsi alle normative in materia di privacy. Il piano Enterprise di Piwik PRO Analytics Suite raggiunge questo equilibrio, aggiungendo scalabilità, elasticità e supporto, rafforzando così con successo i processi decisionali data-driven nelle grandi organizzazioni".