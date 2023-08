Anche per Dell Technologies arriva il tempo dell’Ai generativa La società ha deciso di ampliare il proprio Project Helix per supportare coloro che necessitano di infrastruttura, endpoint e servizi per realizzare le proprie iniziative. Molto stretta la collaborazione con Nvidia. Pubblicato il 03 agosto 2023 da Roberto Bonino

Seguendo un flusso sempre più ampio e in costante ascesa, Dell Technologies ha deciso di fare un passo importante in direzione dell’Ai generativa. Senza brillare troppo in fantasia, la nuova offerta si chiama Dell Generative Ai Solutions ed è rivolta ad aziende che necessitano di supporto nella creazione dei propri progetti in quest’ambito.

L’intento del vendor è offrire nuovi setup hardware, una piattaforma di servizi gestiti e dispositivi utili per sviluppare in modo più rapido progetti legati all’Ai generativa. In questo contesto, spicca una partnership molto stretta con Nvidia, soprattutto per la componente infrastrutturale. La soluzione integra, infatti, le Gpu Tensor Core con il software e il data storage di Dell per supportare lo sviluppo più rapido di progetti costruiti sui principali large language models (Llm).

Espandendo, di fatto, la propria iniziativa Project Helix, Dell ha messo a punto un portafoglio di prodotti dedicati che si fonda sul blueprint di inferenza Validated Design per Generative AI, realizzato appunto in collaborazione con Nvidia. L’obiettivo è supportare le aziende nell’implementazione di soluzioni sicure e scalabili, che si tratti di partire completamente da zero oppure di modificare strumenti esistenti e in sviluppo. Per esempio, può essere possibile utilizzare il blueprint per aiutare a scalare un assistente virtuale generativo basato sull'intelligenza artificiale per fornire un servizio ai clienti su un sito Web di e-commerce. L'infrastruttura è disponibile attraverso Dell Apex, che offre ai clienti un deployment on-premise abbinato a un'esperienza di consumo e gestione tipico del cloud.

Con Professional Services for Generative Ai, invece, Dell intende supportare le aziende nell’adozione più celere della nuova tecnologia. Il servizio inizia con la creazione di una strategia per l'integrazione dell'Ai generativa e l'identificazione delle aree che potrebbero essere accelerate dagli strumenti dedicati. Come parte di questa soluzione e dello strumento Validated Design, il vendor offre un servizio di implementazione full-stack, per assistere nell'adozione dell'Ai generativa per casi d'uso specifici, come ad esempio la creazione di contenuti.

Infine, Dell ha voluto mettere in evidenza il ruolo delle proprie workstation Precision per l'Ai generativa. Con questi sistemi, i data scientist e gli sviluppatori possono creare e ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale generativa in locale prima che vengano implementati su larga scala.