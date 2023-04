Anneghiamo in un mare di dati, istinto e A.I. le scappatoie Una ricerca di Oracle svela che il 70% dei manager d’azienda preferirebbe non dover prendere decisioni basate sui dati e lasciare che sia l’AI a farlo. Pubblicato il 19 aprile 2023 da Redazione

Quanto potere vogliamo concedere all’intelligenza artificiale? Quanto vogliamo farci aiutare sul lavoro, rinunciando a una parte di responsabilità, per fare le cose più rapidamente e magari meglio? Il 70% dei manager d’azienda preferirebbe non dover prendere decisioni basate sui dati e lasciare che sia l’AI a farlo. Così emerge da una nuova ricerca commissionata da Oracle a Dkc Analytics e condotta nel gennaio di quest’anno su un campione di oltre 14mila professionisti con ruoli di leadership aziendale di 17 Paesi.

Rispondendo a un sondaggio online, i partecipanti hanno aiutato a capire che nelle aziende dover prendere decisioni è spesso fonte di stress. L’85% dei manager nel corso del 2022 ha sofferto di “stress decisionale” e il 72% ha ammesso che l' enorme volume di dati da gestire o la mancanza di fiducia nei dati stessi lo hanno fatto desistere dal prendere qualsiasi decisione. I dati sono troppi, non sempre affidabili o di valore, così come troppe sono le scelte da compiere ogni giorno: da qui la volontà di cedere il passo all’intelligenza artificiale. ll 74% degli intervistati ha detto che il numero di decisioni da prendere quotidianamente è aumentato di dieci volte negli ultimi tre anni; il 78% si sente bombardato da una grande quantità di dati, provenienti da molte più fonti rispetto al passato. E l’eccessiva quantità ed eterogeneità dei dati rende più complicati, per l’86% dei manager, i processi decisionali sia sul lavoro sia nella vita privata. Le due sfere sono connesse: per l’85% degli intervistati, l’incapacità di prendere decisioni ha un impatto negativo sulla qualità della vita, creando picchi di ansia, occasioni mancate e spese superflue.

Come conseguenza dell’esplosione dei dati, nei tre anni precedenti al sondaggio ben il 93% dei manager e dirigenti ha cambiato il modo in cui prende decisioni. Il 39% ora fa riferimento solo alle fonti di cui si fida e il 29% si basa esclusivamente sul proprio istinto . Idealmente, si vorrebbe che i dati fossero davvero d’aiuto (per il 97% degli intervistati), aiutando a prendere decisioni migliori (44%) e più rapide (39%), specie relativa alle questioni finanziarie, alle risorse umane, alla gestione dei fornitori e al rapporto con i clienti.

Tuttavia l’attuale approccio alla gestione dei dati e le soluzioni di data anaytics si rivelano spesso inefficaci. Per ben il 77% del campione, i dashboard e i grafici utilizzati non sempre aiutano a prendere decisioni ; il 72% pensa che la maggior parte dei dati disponibili sia davvero utile solo per i professionisti IT o per i data scientist. Come si diceva all’inizio, anziché dover consultare grafici e tabelle per poi prendere decisioni, il 70% dei leader aziendali preferirebbe scaricare la responsabilità sull’intelligenza artificiale.

" Le persone stanno annegando in un mare di dati ", ha commentato Seth Stephens-Davidowitz , data scientist che ha contribuito alla ricerca . " Questo studio evidenzia come l'enorme quantità di input ricevuti dalle persone ogni giorno (tramite ricerche su Internet, notizie o commenti non richiesti) spesso diventi troppo grande per essere gestita adeguatamente dal loro cervello. Le persone sono tentate di eliminare i dati confusionari, e talvolta conflittuali, e seguire il proprio istinto. Ma questo può essere un grosso errore. È stato dimostrato più e più volte che il nostro istinto può condurci fuori strada e che il miglior processo decisionale possibile si basa su una corretta comprensione dei dati più rilevanti. Trovare un modo per gestire il flusso di dati a portata di mano per aiutare le aziende a distinguere tra elementi importanti e secondari è un primo passo fondamentale ".