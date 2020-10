Anno difficile anche per Huawei, ma l’azienda è ancora in crescita Ei primi nove mesi del 2020 i ricavi sono cresciuti del 9% anno su anno, mentre nell’analogo periodo del 2019 l’incremento era stato di oltre il 24%. La colpa è anche del covid-19. Pubblicato il 23 ottobre 2020 da Redazione

Anche Huawei il 2020 è stato, finora un anno difficile, nonostante il business sia ancora in crescita. Penalizzata nelle vendite dal perdurante blocco commerciale verso gli Stati Uniti l’azienda cinese ha annunciato di aver ottenuto nei primi nove mesi risultati che “fondamentalmente rispecchiano le attese”. Rispetto all’anno scorso, però, il ritmo della crescita è decisamente più lento. Nel periodo di gennaio-settembre 2020, infatti, i ricavi hanno toccato quota 671,3 miliardi di yuan, ovvero circa 100 miliardi di dollari, segnando una crescita del 9,9% anno su anno; nei primi nove mesi del 2019, invece, l’ascesa anno su anno era stata del 24,4%. Meno evidente la contrazione dei margini di profitto, 8% per i primi nove mesi del 2020 contro l’8,7% del 2019.

“Mentre il mondo lotta con il covid-19, la supply chain mondiale di Huawei è messa intensamente sotto pressione e i suoi prodotti e operations affrontano sfide significative”, si legge in una nota dell’ufficio stampa. “La società continua a fare del suo meglio per trovare soluzioni, sopravvivere e andare avanti, rispettando i suoi impegni verso i clienti e i fornitori”. Parole in cui si possono cogliere, tra le righe, gli echi dei non lontani mesi in cui le fabbriche cinesi di componenti elettronici e di assemblaggio sono state costrette a fermarsi per contenere la diffusione del coronavirus. Carenze nelle forniture di componenti hanno impattato su tutta l’industria dell’hardware, e non solo sulla telefonia mobile e sugli apparati di rete, i due ambiti in cui Huawei eccelle.

Nessun altro dato finanziario è stato fornito dall’azienda, che si è limitata a ribadire come nei prossimi mesi voglia continuare a “lavorare a stretto contatto i partner mondiali e a utilizzare le proprie tecnologia Ict innovative per creare maggior valore per i clienti, nonostante la complessa situazione attuale”. Resta da capire se possa o meno concretizzarsi la possibile cessione del marchio Honor, su cui recentemente sono circolate voci (non confermate dalla diretta interessata). Se così fosse, si accentuerebbe l’impegno di Huawei verso la fascia media e alta del mercato smartphone, perfettamente espressa dal marchio omonimo, mentre passerebbero di mano le attività di fabbricazione e commercializzazione dell’offerta di fascia media a marchio Honor. Huawei è fresca di lancio del nuovo Mate 40 Pro, uno smartphone di lusso (oltre 1.200 euro) che spinge soprattutto sulle caratteristiche del comparto fotografico.