Antitrust e acquisizioni, l’Ue indaga sul caso Adobe-Figma La Commissione Europea ha avviato un’investigazione formale per verificare se l’accordo limiti la concorrenza nel mercato dei software per la progettazione Ux e il whiteboarding. Pubblicato il 20 giugno 2023 da Redazione

Adobe è sotto esame: l’autorità antitrust dell’Unione Europea sta per lanciare un’indagine formale sulla prospettata acquisizione di Figma, per verificare se rappresenti una minaccia per la libera concorrenza. Lo scorso settembre Adobe aveva dato notizia della firma di un accordo del valore di 20 miliardi di dollari, grazie al quale sarebbe entrata in possesso di una società software che si occupa di progettazione digitale collaborativa, e la cui missione dichiarata è “rendere il design accessibile a tutti”.

Sostanzialmente una concorrente di Adobe (e in particolare di Adobe XD, piattaforma di user experience design), anche se la gamma di offerta di quest’ultima è più ampia e frastagliata. Fondata nel 2012, anche Figma propone software basati su cloud per la creatività digitale, la progettazione di interfacce Web e la prototipazione collaborativa. Tra i suoi clienti ci sono Airbnb, Google e Netflix. Oltre alla soluzione che porta il nome dell’azienda, l’offerta include FigJam, una lavagna virtuale interattiva per i team di lavoro.



Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Commissione Europea intende avviare un’indagine approfondita per fugare i propri dubbi sul rischio di un danno alla concorrenza. Una mossa che fa seguito alle richieste ricevute nei mesi scorsi da una quindicina di Paesi membri, tra cui l’Italia. E già nel mese di febbraio la Commissione aveva dichiarato che l’operazione “minaccia di compromettere significativamente la competizione nel mercato dei software per il product design interattivo e il whiteboarding”.

(Immagine tratta dal sito Web di Figma)

In parallelo, anche la Competition and Markets Authority britannica sta conducendo, dallo scorso maggio, una analoga indagine. Dallo scorso febbraio, inoltre, circolano indiscrezioni su una causa antitrust che il Dipartimento di Giustizia statunitense sarebbe in procinto di avviare.

Nei mesi scorsi, alla luce di queste voci, il Ceo di Adobe Shantanu Narayen aveva sottolineato che le intenzioni della propria azienda sono quelle di “far avanzare il product design, accelerare la creatività collaborativa nel Web e ridefinire il futuro della creatività e della produttività”. Inoltre Adobe era “ben preparata a tutti i potenziali scenari” e aveva aspettative realistiche sui controlli antritrust a cui avrebbe dovuto sottoporsi. Lo scorso marzo Narayen si diceva ancora fiducioso di chiudere l’acquisizione di Figma entro la fine dell’anno. Adobe è reduce dalla pubblicazione degli ultimi risultati trimestrali, relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2023: i ricavi salgono del 10% anno su anno, a quota 4,82 miliardi di dollari nel trimestre, mentre l’utile netto del periodo è pari a 1,3 miliardi.