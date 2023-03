Appian punta su Mark Dillon per far crescere l’ecosistema di canale Il manager, passato da Quickbase ad Appian, è stato scelto per il ruolo di senior vice president, Global Partners Organization. Pubblicato il 03 marzo 2023 da Redazione

Appian, società specializzata in tecnologie per l’integrazione dei dati, l’automazione e lo sviluppo applicativo low-code, ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile per la gestione dei rapporti con il canale. Per il ruolo di senior vice president, Global Partners Organization è stato scelto Mark Dillon, un veterano dell’industria tecnologica, esperto soprattutto di rapporti con il canale, strategie e comunicazione.

"Con Mark entra a far parte del nostro team una risorsa eccezionale”, ha commentato Chris Jones, chief revenue officer di Appian. “Non potevamo fare scelta migliore per guidare l'espansione e il consolidamento delle nostre relazioni con l'ecosistema dei partner. L'esperienza di Mark nella costruzione e gestione di programmi di partner di successo rappresenta un enorme vantaggio competitivo per Appian".

Laureato in Comunicazione, giornalismo e relazioni pubbliche alla Marquette University, Dillon ha cominciato la propria carriera lavorando da subito con l’ecosistema dei partner di canale. Lo ha fatto prima per Omniture, una società di Adobe, e successivamente per Domo (una piattaforma cloud per l’integrazione dei dati e la Business Intelligence), per poi passare a BigSquid (società di gestione e analisi dati, in seguito acquisita da Qlik) e infine a Quickbase (tecnologie per lo sviluppo low-code).

In Quickbase ha lavorato per circa due anni nel ruolo di senior vice president, partners & international sales. Ora all’interno di Appian si occuperà di far crescere e sviluppare il programma di canale dell’azienda, nonché il suo ecosistema di partner. Dillon si occuperà sia delle partnership globali sia di quelle locali.

"Sono entusiasta di unirmi al team di Appian e di poter contribuire al percorso di crescita dell’azienda facendo leva sull’eccellenza del programma dedicato ai partner a livello mondiale”, ha dichiarato Dillon. "Appian sta contribuendo a definire il futuro dell'automazione dei processi aziendali e non vedo l'ora di lavorare con i nostri partner per aiutare le imprese di tutto il mondo a beneficiare dei vantaggi della piattaforma Appian”.