Appian sceglie la via dell’AI “privata” e integrata nel data fabric La società sinonimo di automazione di processo e integrazione dei dati abbraccia la rivoluzione della GenAI, ma con un focus sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. Pubblicato il 15 novembre 2023 da Valentina Bernocco

L’intelligenza artificiale è una forza potente, ma non si regge in piedi da sola. Piuttosto, è uno dei vertici di un triangolo che include altri due importanti elementi: i dati e i processi. I primi alimentano e informano i modelli di AI, i secondi fanno fa “collante” tra l’elemento tecnologico e l'elemento umano. Questa la visione di Appian, illustrata durante l’annuale conferenza europea di base a Londra, Appian Europe. Dalla scorsa edizione sono passati solo 12 mesi, ma per il mondo dell’informatica c’è stato (a detta di molti) un passaggio epocale, innescato dall’AI generativa.





E la multinazionale statunitense non si sottrae a questo cambiamento, ma lo riporta all’interno delle proprie specialità, ovvero l’integrazione dei dati, l’automazione dei processi e lo sviluppo low-code. In un’espressione, all’interno del data fabric di cui Appian è portabandiera, ovvero un’architettura che fa confluire i dati delle diverse applicazioni aziendali (Erp, Crm, gestione risorse umane, amministrazione, controllo produzione, supply chain e via dicendo) permettendo di eseguire query su tutto questo patrimonio informativo.

“Il data fabric è come un potente database virtuale che permette di eseguire query in modo più veloce e sicuro, da tutte le fonti di dati. E questo sarà estremamente importante per l’AI”, ha detto il Ceo di Appian, Matt Calkins, dal palco londinese. “La maggior parte dei dati oggi è sprecata, non viene usata dalle aziende per prendere decisioni, spesso perché questi dati non vengono resi disponibili in tempo reale e non possono essere usati quando servirebbero”.

Matt Calkins, Ceo di Appian

L’amministratore delegato concorda sulla visione dominante nell’industria Ict, quella di un’intelligenza artificiale che è una potenziale rivoluzione per il modo di lavorare e di creare valore in azienda. “Nell’ultimo anno il dibattito intorno all’AI ci ha portati a credere che la tecnologia potrà plasmare il futuro e anche io lo penso”, ha dichiarato Calkins. “Oggi è il momento portare l’AI fuori dai laboratori e dentro le aziende. Bisogna però partire dall’inizio, chiedendoci dove vogliamo arrivare”.

Il punto di arrivo, secondo Appian, dovrebbe essere un’intelligenza artificiale umano-centrica, che permetta di ottenere valore dai dati a beneficio di tutti, delle aziende, dei loro dipendenti e clienti. E non solo, come oggi soprattutto accade, a beneficio delle aziende che sviluppano modelli di AI generativa generalisti (di cui ChatGPT è l’esempio più noto) e che sono interessate innanzitutto a estrarre dati dalle aziende e dagli utenti. Quei dati servono ad allenare e migliorare i modelli, ma come possiamo essere certi dei loro utilizzi futuri?

Appian invita ad aprire le porte all’AI, ma con cautela. E propone l’alternativa della Private AI, una intelligenza artificiale “privata”, che si appoggia al data fabric per garantire maggiore sicurezza, privacy dei dati ed efficacia. La Private AI è non un singolo prodotto quanto un metodo di implementazione dell’intelligenza artificiale generativa: gli algoritmi vengono allenati solo sui dati aziendali (in modo da fornire risposte pertinenti e centrate sull’azienda) e tali dati non vengono condivisi all’esterno né utilizzati per addestrare i large language model delle società fornitrici di servizi (come OpenAI, Microsoft, Amazon o Google). “Non ci interessa estrarre dati dai nostri clienti, innanzitutto perché diamo priorità alla privacy”, ha spiegato Calkins ai giornalisti presenti ad Appian Europe. “Inoltre il nostro approccio non è solo più favorevole alla privacy ma anche più sicuro, accurato e soprattutto più efficace”.



L’importanza di controllare il training degli algoritmi è stata rimarcata anche da Malcolm Ross, senior vice president, product strategy di Appian: “L’AI è allenata per funzionare come un cervello umano: se anche un dato viene cancellato, il sistema non può dimenticarlo. Ha ancora certe correlazioni e può usarle per fare deduzioni e predizioni”. Ross ha sottolineato, in merito all’AI, le questioni etiche e legali ancora da risolvere e la complicazione (sia per le aziende vendor, sia per quelle utenti) di doversi preparare per le normative che entreranno in vigore l’anno prossimo, come l’AI Act europeo.



“Al momento le principali preoccupazioni che osserviamo nelle aziende riguardano la privacy dei dati e la compliance al Gdpr”, ha detto il senior vice president. “Le aziende si chiedono come poter adottare l’AI senza dover condividere i propri dati interni e senza violare il Gdpr. In secondo luogo ci sono preoccupazioni su quello che chiamiamo shadow AI, ovvero l’utilizzo di applicazioni come ChatGPT da parte dei dipendenti, senza il permesso dell’azienda”.