Apple ancora in calo di ricavi, ma continuano a crescere i servizi I ricavi trimestrali toccano quota 89,5 miliardi di dollari, segnando un calo dell'1% anno su anno. Il traino del mercato cinese si è indebolito.

Apple continua a risentire del calo della domanda di smartphone a livello globale. Per il quarto trimestre consecutivo l’azienda di Cupertino ha riportato ricavi in calo anno su anno, sebbene la discesa sia molto lieve. Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023, terminato a fine settembre, Apple ha ottenuto 89,5 miliardi di dollari di ricavi, calando dell’1% rispetto all’analogo periodo del 2022. Nel complesso, il business regge: mentre le vendite di prodotti rallentano (67,18 miliardi di dollari nel trimestre), di contro il valore dei servizi continua a crescere (22,3 miliardi di dollari). Inoltre gli utili per azione diluiti, 1,46 dollari, segnano invece un incremento del 13% anno su anno.



“Apple è felice di riportare ricavi record per il trimestre di settembre per l’iPhone, e un record assoluto per i servizi”, ha dichiarato il Ceo, Tim Cook. “Andando verso la stagione festiva, abbiamo la migliore offerta di prodotti di sempre, che include la linea degli iPhone 15 e i nostri primi Apple Watch a impatto zero, un traguardo importante nel nostro impegno a rendere i prodotti Apple carbon neutral entro il 2023”.



“La nostra base installata di dispositivi attivi ha di nuovo raggiunto un picco inedito su tutti i prodotti e segmenti geografici, grazie alla forza del nostro ecosistema e a una fedeltà dei clienti senza eguali”, ha rimarcato il direttore finanziario di Apple, Luca Maestri, nel commento prodotto dall’ufficio stampa di Apple . “Nel trimestre di settembre le performance delle nostre attività hanno alimentato una crescita degli utili per azione a doppia cifra e abbiamo restituito agli azionisti quasi 25 miliardi di dollari, continuando nel frattempo a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine”.





Nonostante queste dichiarazioni ufficiali, nella conference call a corredo dei risultati Maestri ha detto che le previsioni di vendita per il trimestre di ottobre-dicembre sono in linea con i livelli di vendita di fine 2022. Parole che hanno deluso, poiché gli analisti di Wall Street stimavano una crescita di circa il 5% anno su anno.



Agli iPhone manca, in questo momento, il traino della Cina: nel quarto trimestre le vendite relative a questo mercato sono calate del 2,5% anno su anno. Questo è in parte dovuto al tasso di cambio dollaro/renminbi non favorevole, ma in parte anche al ritorno in scena di Huawei, con nuovi investimenti e modelli di smartphone altamente competitivi. La Repubblica Popolare resta comunque un fondamentale bacino di sbocco per la società di Tim Cook. Nel Paese apre i battenti questa settimana un nuovo Apple Store a Wenzhou, metropoli da oltre nove milioni di abitanti.